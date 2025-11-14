El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zona que debe ocupar la gran plazoleta que dará acceso a La Tejera. Adolfo Fernández

El Ayuntamiento sanciona a la empresa de la urbanización exterior de La Tejera y le castiga sin futuras contrataciones

La constructora, que consiguió la adjudicación de los trabajos en el mes de julio, ha renunciado de forma unilateral a formalizar el contrato

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:08

Lo del proyecto de La Tejera no tiene explicación, salvo lo que irónicamente se ha insinuado en informaciones anteriores relativas a esta actuación: se trata ... de un proyecto maldito, una obra tocada por el gafe, en la que, en cualquier momento, pueden torcerse las cosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

