El Ayuntamiento plantea un plan de choque contra el crecimiento incontrolado de los jardines

«No hay menos plantilla que, por ejemplo hace dos años, y nunca se había dado esta situación. Y la programación del servicio de jardinería ... es la misma. El problema es que este año las circunstancias del clima han sido extraordinaria, ha llovido más que nunca y cuando ha llegado el calor, el crecimiento del césped y de la vegetación ha sido imparable», explica el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palencia, Antonio Casas, quien sale al paso de las críticas que se vienen recibiendo por el aspecto casi 'salvaje' de algunas de las zonas verdes y jardines de la ciudad de Palencia.

El edil explica que el servicio municipal de Jardines se afana diariamente por intentar controlar este crecimiento desmedido, «pero no dan abasto, porque tenemos muchas zonas verdes y el crecimiento este año está disparado. Entiendo que pueda haber quejas, pero es una situación que va a quedar solucionada en unas pocas semanas», explica el edil.

Antonio Casas señala que ante esta situación extraordinaria se ha programado un plan de choque que incluye la contratación de una empresa externa, especializada en labores de jardinería y desbroce, que ya ha comenzado a operar en la ciudad y que se está centrando principalmente en los barrios de la zona este, en los que existe una mayor necesidad (Pan y Guindas, Ave María, el Cristo y San Juanillo). «La empresa, que cuenta con una maquinaria especializada más potente que la del propio Ayuntamiento ya está trabajando en las zonas donde mayor vegetación hay, pero también están actuando los jardineros municipales y la situación va a estar controlada en unas pocas semanas. Si después sigue creciendo, al haber actuado ahora con contundencia será más sencillo mantener el buen estado general de los jardines», aseveró.

El concejal quiso también restar importancia a las críticas lanzadas por el comité de empresa del Ayuntamiento de Palencia, que insiste en que el problema se ha generado por la escasez de maquinaria especializada, así como por la falta de personal. «En el Servicio de Parques y Jardines la falta de maquinaria es crónica, ya que hace años que no se adquiere ni se repara la existente. Esta carencia debe atribuirse a su total falta de previsión. Antonio Casas olvida que también es concejal de Personal y que el Servicio de Parques y Jardines se ha infradotado a causa de las numerosas vacantes que no se cubren, únicamente, por su imprevisión y falta de voluntad política», critican los sindicatos.

El edil ha recordado que el Ayuntamiento está mediatizado a la hora de contratar personal por la tasa de reposición que impone la normativa, con lo que los esfuerzos de contratación se llevan a cabos para otros servicios de carácter esencial que no pueden reforzarse con ayuda externa. «Para unas labores de jardinería, en una situación extraordinaria, sí podemos conseguir un refuerzo con una contratación externa, pero esto no puede hacerse para la emisión, por ejemplo, de licencias urbanísticas o para el servicio de bomberos, con lo que al contratar personal se priorizan unos servicios sobre otros. De todas formas, Jardines no se encuentra en peores condiciones que en años anteriores», recordó el edil.