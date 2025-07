El Ayuntamiento contrata de urgencia un nuevo gestor para el centro de recogida de animales

El refugio animal de Palencia ha cambiado de manos. La empresa Scooby ya no gestiona las instalaciones ubicadas en los antiguos Depósitos de Ramírez (junto ... a la carretera de Viñalta). Ha devuelto las llaves al Ayuntamiento y ha puesto punto y final a una etapa que se ha prolongado más de diez años (se inició en diciembre de 2014) y que ha estado marcada en los últimos tiempos por las desavenencias y enfrentamientos entre la empresa y los responsables municipales.

Los gestores de la 'perrera' municipal han agotado el tiempo de contrato, así como de la prórroga y han optado por no seguir adelante, a pesar de que el Ayuntamiento no había concluido aún el proceso de búsqueda de una nueva entidad concesionaria, tal y como sucede de forma habitual en todos los contratos públicos.

Sin embargo, Scooby venía advirtiendo al Ayuntamiento desde hace meses que no continuaría a partir del mes de julio, por lo que en la tarde del pasado 30 de junio entregaron las llaves de las instalaciones a la Policía Local, recogieron sus pertenencias y abandonaron el refugio animal de Palencia de forma definitiva.

Ante esta situación, dado que el Consistorio no ha logrado aún publicar una nueva licitación del servicio de protección y recogida de animales, desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha adoptado la decisión de efectuar una contratación de urgencia con una clínica veterinaria de Palencia, la mercantil Ruralvet, que asumirá de forma provisional la gestión de la Protectora de Animales. «Se trata de un contrato de emergencia que hemos planteado para un periodo corto de tiempo. No podíamos hacer otra cosa, porque Scooby ha entregado las llaves y el servicio se quedaba sin gestión. Ruralvet es una empresa veterinaria palentina y estamos seguros de que durante el tiempo que esté se va a hacer bien las cosas», explicaba el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, quien insistía en que se trata de una contratación provisional. «Estamos ultimando los pliegos para la nueva concesión, aunque hemos tenido algunos problemas, dado que hemos cambiado por completo el modelo. Ya no va a ser una licitación pública por concurso, como había ocurrido hasta ahora, sino que vamos a conveniar la gestión con alguna de las asociaciones protectoras de animales de Palencia, que hay varias y muy buenas, totalmente implicadas. Estamos seguros de que va a ser una gestión mucho mejor que la hemos tenido hasta ahora», indica el edil.

Antonio Casas lamenta que no se haya podido avanzar en la nueva concesión del refugio animal y que haya tenido que buscarse una contratación provisional y de urgencia, «pero todos sabemos cómo es la administración pública y nos hemos encontrados con numerosos problemas a la hora de elaborar los pliegos. Había dudas jurídicas y también andamos cortos de personal en el Ayuntamiento y al final todo eso va ralentizando la tramitación», indica Casas, quien reconoce que no puede decir aún cuándo se publicará la nueva concesión, aunque quiere marcarse un margen «lo más breve posible».

«Aunque sea un trastorno tener que efectuar una contratación provisional, la verdad es que para nosotros ha sido un alivio que Scooby se haya marchado, porque la situación era insostenible. Tenemos un montón de informes en los que se recogen numerosas deficiencias e incumplimientos de los contratos que han venido elaborando nuestros servicios técnicos y también la Policía Local y el Seprona», explica Antonio Casas para justificar la actuación del Consistorio, que no ha obligado a la empresa Scooby a seguir con la gestión de las instalaciones hasta que se produjese el relevo con la siguiente concesionaria del servicio. En este sentido, Casas recordó que se está elaborando un expediente para la imposición de sanciones basado en los informes técnicos y de las fuerzas de seguridad.

El edil señala que será un convenio con una cuantía superior a la que se había fijado hasta ahora, dado que la nueva Ley de Protección Animal plantea importante exigencias que hasta ahora no estaban contempladas. «Por ejemplo, se tiene que llevar a cabo un control exhaustivo de las colonias felinas que hay en la ciudad, y que hasta ahora no se estaba haciendo», señala el concejal. El presupuesto aprobado para este año 2025 relativo al programa de recogida de animales, esterilización y control de las colonias felinas se eleva a 151.000 euros.

El edil de Medio Ambiente señaló también se intentará con el nuevo convenio devolver la presencia de los voluntarios a las instalaciones, dado que la relación de este colectivo con los responsables de la empresa Scooby se ha visto muy deteriorada en los últimos años. De hecho, en el pleno municipal en el que se anunció la apertura del expediente sancionador a los gestores de la protectora, lo que contó con el apoyo de todos los grupos políticos municipales, tomó la palabra un portavoz de esos voluntarios para exponer el malestar generalizado con la forma de dirigir el refugio animal por parte de Scooby, con incumplimientos de los horarios y del calendario de apertura, infracciones sobre vacunación y desparasitación de los animales, falta de limpieza de las instalaciones y problemas con las adopciones.