El Ayuntamiento aprueba proyectos clave para la revitalización del cerro del Cristo La Junta de Gobierno Local da el visto bueno al proyecto que incluye un mirador y un centro de visitantes, la restauración de la ermita y la recuperación de los pasos del antiguo Vía Crucis

Sábado, 11 de octubre 2025

Las actuaciones consideradas prioritarias para el impulso turístico del Cristo del Otero por parte del Ayuntamiento de Palencia dan un paso adelante con el proyecto de obras en tres lotes que ha recibido este viernes el visto bueno de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia. La ejecución del denominado Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Ciudad de Palencia, que cuenta con el respaldo de una subvención de 2,5 millones de los fondos europeos Next Generation, ha dado hoy un paso decisivo en la revitalización del Cerro del Otero.

El proyecto, no exento de complicaciones porque la licitación de los concursos ha quedado desierta varias veces en convocatorias anteriores, ha sufrido modificaciones, pero mantiene propuestas como la construcción de un mirador de 360 grados (en forma de anillo) a los pies del Cristo del Otero, para lo que debe colocarse también un elevador desde la actual plataforma situada junto al Centro de Interpretación de Victorio Macho. Esta plataforma también se mejorará, al igual que la zona museística o la ermita, que se restaurará y consolidará, ya que presenta importantes desperfectos.

Están previstos también trabajos de renaturalización en los entornos del cerro; la restauración paisajística de la zona; una puesta en valor de la carretera con el fin de hacer el ascenso más atractivo; la mejora de los senderos y caminos existentes y la construcción de un aparcamiento disuasorio en la calle del Cerro. Del mismo modo, se mejorará la iluminación y se establecerán servicios de transporte alternativos, como furgonetas eléctricas para el ascenso al cerro del Otero, y bicicletas para conectar la zona con el resto de la ciudad.

El proyecto incluye además la recuperación de los pasos del antiguo Vía Crucis que jalonan el camino hasta la cumbre del cerro. Se planteaba la construcción de pequeñas plazas y miradores de descanso en las catorce estaciones, más una en la parte superior dedicada a la Resurrección. Las plazas oscilan entre pequeñas intervenciones de 50 metros cuadrados hasta espacios de mayor superficie (385 metros cuadrados), en los que deben incorporarse plantaciones para su integración con los senderos y la carretera.

El objetivo fijado por el Consistorio es «es la implementación y puesta en marcha de una plataforma de realidad aumentada y de la producción de su contenido, es decir, los monumentos de los Cristos más altos del mundo y su entorno dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en el municipio de Palencia, todo ello con el propósito de contribuir la generación de una singular experiencia inmersiva que incremente la notoriedad de la ciudad de Palencia como destino turístico y el incremento de las propuesta de turismo experiencia». De esta forma, se pretende que todas esas cruces de piedra, «cuenten con algún tipo de código QR o sistema de acceso a información por Internet que permita conocer, no solo el Cristo del Otero, sino otros Cristos monumentales que pueden encontrarse en distintas partes del mundo. Se trata de utilizar tecnologías en tres dimensiones, con realidad aumentada, que suponga una experiencia inmersiva, que haga que la visita al Cristo del Otero merezca aún más la pena».

La aprobación de los tres lotes del proyecto de restauración paisajística, incluido el acondicionamiento de la plataforma de acceso actual, la creación del centro de recepción de visitantes, el mirador 360º y la restauración de la ermita por parte de la Junta de Gobierno Local lanza la iniciativa a la próxima licitación, un paso adelante para la transformación del entorno de la emblemática figura de Victorio Macho.