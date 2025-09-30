El Ayuntamiento aprueba un contrato de 5,3 millones para el suministro eléctrico La Comisión Informativa de Patrimonio y Contratación da luz verde al expediente, que será elevado al pleno para su aprobación definitiva

El Norte Palencia Martes, 30 de septiembre 2025, 02:39

La Comisión Informativa de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Palencia ha dictaminado favorablemente el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de todas las instalaciones municipales.

El contrato, con un presupuesto total de 5.356.078,67 euros, incluye la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Este paso previo permitirá elevar la propuesta al pleno municipal para su consideración y aprobación definitiva, garantizando así la continuidad y eficiencia del suministro eléctrico en los edificios y servicios gestionados por el Consistorio palentino.