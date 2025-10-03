El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al fondo a la derecha, terrenos del plan Vega de las Claras. Nuria Estalayo
Palencia

Avanza el plan Vega de las Claras de Aguilar para levantar 804 viviendas, la mitad protegidas

La Junta inyectará 17,3 millones para un modelo residencial del 89% para pisos y con opciones de vivienda unifamiliar

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:47

Comenta

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Plan Regional de Ámbito Territorial, promovido por Somacyl, que tiene por objeto la generación de una nueva oferta de vivienda, más del 50% será de protección pública, en Aguilar de Campoo. Esta iniciativa, con una inversión de 17,3 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico, atiende la creciente demanda habitacional vinculada a personas trabajadoras del municipio, y, a su vez, facilita que las familias y los jóvenes que lo deseen puedan desarrollar en esta localidad su proyecto de vida.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico cumple su compromiso de favorecer el acceso a la vivienda en el medio rural, promoviendo para ello un entorno moderno, sostenible y adaptado a las necesidades de la localidad.

El Plan Regional busca transformar y revitalizar el sector Vega de las Claras creando para ello amplias zonas verdes, viales y espacios públicos. El ámbito de actuación se corresponde con un sector de suelo urbanizable de uso residencial al que se añade una parcela adicional que actualmente ocupa un estacionamiento de un establecimiento comercial, clasificada como suelo urbano, siendo la superficie total del Plan de 197.104, 05 metros cuadrados. Asimismo, se incrementa la superficie destinada a dotaciones generales, vinculadas especialmente al parque público en la ribera del Pisuerga y a la conexión con la Avenida de Palencia.

El Plan Regional de Vega de las Claras establece un nuevo marco urbanístico para el sector de suelo urbanizable que redefine sus condiciones de ordenación general y detallada. Entre las principales actuaciones se incluyen el ajuste de la delimitación, el incremento de la densidad edificatoria, el cambio del uso predominante hacia la vivienda colectiva y un aumento de la reserva destinada a vivienda protegida.

Noticias relacionadas

Una inversión de 10 millones para dotar a Aguilar de viviendas públicas

Una inversión de 10 millones para dotar a Aguilar de viviendas públicas

Una de cada cuatro viviendas está vacía en pueblos de menos de mil habitantes

Una de cada cuatro viviendas está vacía en pueblos de menos de mil habitantes

Aguilar acelera esfuerzos ante las necesidades de vivienda

Aguilar acelera esfuerzos ante las necesidades de vivienda

El plan contempla la construcción de más de 800 viviendas, con un modelo residencial diverso que combina la edificación colectiva, que concentrará el 89% de la edificabilidad, con opciones de vivienda unifamiliar. Además, se prevé la reserva de 24.021 m² para infraestructuras, equipamientos, espacios libres y viales del entorno y de 21.229 m² para infraestructuras que afectan al conjunto del municipio, así como la creación de plazas de aparcamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  5. 5 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  6. 6

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  7. 7 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  8. 8 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  9. 9 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  10. 10 Los socialistas piden la supresión de la plaza de chófer «creada a la medida» de Carnero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Avanza el plan Vega de las Claras de Aguilar para levantar 804 viviendas, la mitad protegidas

Avanza el plan Vega de las Claras de Aguilar para levantar 804 viviendas, la mitad protegidas