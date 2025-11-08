Arranca la gran recogida del Banco de Alimentos de Palencia a través de 40 supermercados

Sin grandes cajas de cartón para guardar los alimentos donados, pero con el mismo objetivo de ayudar a las personas más vulnerables a través del ... Banco de Alimentos. La gran recogida, la más importante del año para la entidad social, comenzó este viernes en Palencia a través de la donación económica en los supermercados, que se puede realizar al pagar la compra.

Un total de cuarenta supermercados de la capital y la provincia, a través de ocho cadenas diferentes (Alcampo, Carrefour, Eroski, Gadis, Mercadona, Dia, Lidl y Lupa) participan en esta llamada a la solidaridad. A pesar de que la campaña en sí dure desde el viernes 7 al domingo 9, algunos han decidido incrementar los días de actividad. Por eso, en Alcampo se puede participar hasta el 13, mientras que en Mercadona y Dia se desarrollará también hasta el 16.

Un año más, ya se lleva haciendo así desde la pandemia, la recogida se está llevando a cabo en forma de donaciones económicas, lo que facilita posteriormente poder tener todos los alimentos que se necesiten para las familias necesitadas. De ahí que los carteles informativos pegados en las paredes de los supermercados continúen con la frase 'Lo damos todo', en negrita y en mayúsculas para animar a los clientes a participar.

El número de usuarios a los que atiende el Banco de Alimentos de Palencia se mantiene con respecto a los trimestres anteriores y se sitúa en 1.947 personas, lo que equivale a unas 280 familias. Dentro de los casi 2.000 usuarios a los que ayuda la asociación, 214 de ellos son menores y, dentro de esta cifra, 28 son bebés (de 0 a 2 años). Se trata fundamentalmente de gente joven, de unos 28 o 35 años, con niños pequeños a su cargo.

El año pasado se recogieron 7.785 euros en las cajas de las tiendas, un pulmón de aire fresco en forma de donaciones para seguir apoyando con alimentos a las familias más desfavorecidas de la provincia. Estos casi 8.000 euros que se recaudaron en 2024 fueron unos 5.500 menos que los que se consiguieron el año anterior, en la cita solidaria de 2023, cuando se sumaron 13.323 euros en donativos.