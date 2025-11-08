El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La secretaria del Banco de Alimentos, Rosa Ortega, coloca los pedidos en la sede. Marta Moras

Arranca la gran recogida del Banco de Alimentos de Palencia a través de 40 supermercados

La campaña se desarrollará en forma de donaciones económicas

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

Sin grandes cajas de cartón para guardar los alimentos donados, pero con el mismo objetivo de ayudar a las personas más vulnerables a través del ... Banco de Alimentos. La gran recogida, la más importante del año para la entidad social, comenzó este viernes en Palencia a través de la donación económica en los supermercados, que se puede realizar al pagar la compra.

