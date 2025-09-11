Los archiveros de la Iglesia reivindican la memoria de la primera universidad

Más de un centenar de especialistas en historia, archivística y patrimonio documental participan en el XXXIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia ... en España, que se celebra hasta mañana. La cita, que es de carácter nacional, convierte a la capital y a la provincia en escaparate para reflexionar sobre la memoria escrita y sobre el origen de las universidades, con especial atención al Estudio General palentino, considerado por muchos historiadores como la primera universidad española.

El Centro Cultural Provincial acogió ayer la inauguración, en la que Francisco Juan Martínez Rojas, presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, abrió el programa con un discurso en el que recordó que Europa no se construyó únicamente sobre bases económicas, sino también sobre pilares culturales. En este punto destacó el papel de las universidades y de los archivos que guardan su memoria, y no pasó por alto la relevancia del Estudio General fundado en el siglo XIII. «Haciendo un parangón con la definición que Alfonso X daba sobre la universidad, se puede afirmar que nuestra asociación es como un Ayuntamiento de Archiveros. Un espacio fecho con voluntad et por entendimiento de aprender los saberes de los archivos, preservar sus fondos y difundir la riqueza documental que atesoran», señaló.

Martínez Rojas incidió en el valor del congreso. «En esta trigésimo cuarta edición vamos a recorrer la historia del nacimiento de las universidades. Partimos de Palencia, donde se creó la primera de España. Desde ahí vemos cómo es difícil avanzar sin una base documental sólida. Muchas universidades carecen de políticas para generar documentación que preserve la memoria de sus actividades. Se ha construido una historia mítica, a menudo con documentos poco fiables. En España, al menos desde finales del siglo XIX, sí se ha intentado recuperar el valor de los archivos como fuente».

El presidente anunció también que este congreso marcará el final de su etapa al frente de la asociación. Tras tres mandatos consecutivos, cederá el testigo después de haber formado parte de la junta directiva desde 2004.

La jornada inaugural en Palencia tuvo un marcado sabor local gracias a la ponencia de María Jesús Fuente, catedrática emérita de Historia Medieval de la Universidad Carlos III de Madrid. Bajo el título 'Un huerto de delicias: Palencia como punto de partida para conocer los primeros estudios generales', la historiadora recordó que en 1263 el papa se refirió al Estudio General con esa metáfora en una carta al obispo de la diócesis. Un testimonio que refleja la importancia que llegó a tener esta institución, aunque su vida fuera breve.

«Siempre ha habido gran interés por conocer el Estudio General de Palencia. Los estudios se han centrado sobre todo en saber cuándo nació, cuándo murió y por qué un centro que empezó bien y floreció pronto tuvo una vida tan corta», explicó Fuente.

La catedrática repasó documentos clave, como la carta del papa Gregorio IX dirigida a Fernando III en 1236-1237, y subrayó que el declive del Estudio General no solo estuvo marcado por problemas económicos, sino también por el difícil contexto de la Iglesia, centrada en la lucha contra la herejía.

La sesión se completó con la intervención de Henar Pizarro, de la Universidad Pontificia de Comillas, que presentó la colección Pastells, y con la conferencia de Susana Villaluenga, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre contabilidad y rendición de cuentas en el legado eclesiástico.

El director del Archivo Histórico Diocesano, Dionisio Antolín, anfitrión del congreso, puso en valor la celebración del encuentro en la ciudad. «Es un orgullo poder traer este evento nacional. Los participantes han visitado nuestro Archivo y se han quedado sorprendidos con el trabajo que estamos haciendo. Con poco dinero hemos logrado mucho y contamos con numerosos voluntarios que entregan su tiempo y esfuerzo».

Visita a la ciudad

Pablo Delclaux, director del Secretariado de la Subcomisión para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española, incidió en la dimensión formativa del encuentro. «En la Subcomisión trabajamos con tres asociaciones culturales: museos, bibliotecas y archivos. La misión de los archiveros es formar a los profesionales de la Iglesia y ayudarles en cuestiones técnicas y culturales. Alternamos cada año unas jornadas más técnicas con otras más culturales, como estas en Palencia».

Los participantes completaron la jornada con una visita guiada por la ciudad y también disfrutaron de un recorrido nocturno por la Catedral, conocida como La Bella Desconocida.

El congreso continuará hoy con ponencias centradas en las universidades de la Corona de Aragón y en el archivo de la Universidad de Salamanca, además de visitas a enclaves emblemáticos de la provincia como San Juan de Baños, Dueñas y La Trapa.

Mañana llegará la clausura con la intervención del catedrático vallisoletano Félix Javier Martínez Llorente y un recorrido por los Campos del Renacimiento, como colofón a una cita que sitúa a la provincia en el mapa nacional de la archivística y de la historia universitaria.