Una aplicación telefónica para facilitar la experiencia a los turistas

El grupo hostelero palentino Y Un Cuerno ha lanzado un nuevo producto tecnológico destinado a fomentar el turismo en las ciudades de Castilla y León. Se trata de la plataforma digital Tourfacy, que puede descargarse como aplicación telefónica para los sistemas IOS y Androdi, que se plantea como una solución digital única, dado que conecta la oferta turística, cultural y hostelera con visitantes y residentes.

Y Un Cuerno es la promotora del proyecto y tiene como socios tecnológicos y de comunicación a la consultora Best Line Consulting y a la empresa de desarrollo de software Weber Solutions y ha planteado la iniciativa con el objetivo de dinamizar la economía local y fomentar la innovación como herramienta de desarrollo comercial para el Turismo. «Con Tourfacyl damos un paso más, aplicando nuestro conocimiento y experiencia a un proyecto con impacto regional y nacional», explica Guillermo Flores, responsables de Y Un Cuerno. De esta forma Tourfacyl es una plataforma digital multicanal concebida como una ventana de Castilla y León al mundo. El proyecto centraliza en un único espacio digital la oferta turística, hostelera y comercial seleccionada, para facilitar a los usuarios la forma de descubrir, planificar y disfrutar de experiencias únicas en la región. Surge de la necesidad de dotar al sector de una herramienta de digitalización competitiva, capaz de aglutinar y visibilizar a miles de pequeños negocios y recursos locales que hasta ahora no contaban con un claro escaparate común. Y cuenta ya con más de 300 'partners' asociados, mayoritariamente localizados en Palencia.

«Hemos concebido Tourfacyl como un puente entre el turismo y la oferta real del territorio de Castilla y León, destacando de forma especial la oferta realizada por las pymes y empresarios autónomos, para así darles la visibilidad que tanto necesitan. Queremos que Castilla y León sea percibida como un destino vivo, donde cada comercio, restaurante o servicio local, que cuente con una oferta singular o especial pueda formar parte del viaje del visitante y también del ocio para el residente en el territorio», explicaba Flores durante la presentación.

El usuario encuentra no solo un buscador de alojamientos o restaurantes, sino un catálogo vivo de experiencias, eventos, rutas, productos locales y servicios de proximidad, seleccionados en las categorías de Monumentos, Naturaleza, Actividades, Alojamiento, Comer y beber y Te recomendamos. Las 'apps' y la eeb están ya disponibles, actualmente en español e inglés y desde ella será posible acceder a promociones y descuentos, sugerencias, alertas o contenido multimedia de una manera intuitiva con geolocalización, pasarela de pagos y formación.