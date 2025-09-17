El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de Tourfacyl en la plaza de la Inmaculada. El Norte
Palencia

Una aplicación telefónica para facilitar la experiencia a los turistas

Un grupo hostelero palentino lanza una plataforma que conecta todos los recursos turísticos, culturales, de ocio y hostelería de ciudades de Castilla y León

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:31

El grupo hostelero palentino Y Un Cuerno ha lanzado un nuevo producto tecnológico destinado a fomentar el turismo en las ciudades de Castilla y León. Se trata de la plataforma digital Tourfacy, que puede descargarse como aplicación telefónica para los sistemas IOS y Androdi, que se plantea como una solución digital única, dado que conecta la oferta turística, cultural y hostelera con visitantes y residentes.

Y Un Cuerno es la promotora del proyecto y tiene como socios tecnológicos y de comunicación a la consultora Best Line Consulting y a la empresa de desarrollo de software Weber Solutions y ha planteado la iniciativa con el objetivo de dinamizar la economía local y fomentar la innovación como herramienta de desarrollo comercial para el Turismo. «Con Tourfacyl damos un paso más, aplicando nuestro conocimiento y experiencia a un proyecto con impacto regional y nacional», explica Guillermo Flores, responsables de Y Un Cuerno. De esta forma Tourfacyl es una plataforma digital multicanal concebida como una ventana de Castilla y León al mundo. El proyecto centraliza en un único espacio digital la oferta turística, hostelera y comercial seleccionada, para facilitar a los usuarios la forma de descubrir, planificar y disfrutar de experiencias únicas en la región. Surge de la necesidad de dotar al sector de una herramienta de digitalización competitiva, capaz de aglutinar y visibilizar a miles de pequeños negocios y recursos locales que hasta ahora no contaban con un claro escaparate común. Y cuenta ya con más de 300 'partners' asociados, mayoritariamente localizados en Palencia.

«Hemos concebido Tourfacyl como un puente entre el turismo y la oferta real del territorio de Castilla y León, destacando de forma especial la oferta realizada por las pymes y empresarios autónomos, para así darles la visibilidad que tanto necesitan. Queremos que Castilla y León sea percibida como un destino vivo, donde cada comercio, restaurante o servicio local, que cuente con una oferta singular o especial pueda formar parte del viaje del visitante y también del ocio para el residente en el territorio», explicaba Flores durante la presentación.

El usuario encuentra no solo un buscador de alojamientos o restaurantes, sino un catálogo vivo de experiencias, eventos, rutas, productos locales y servicios de proximidad, seleccionados en las categorías de Monumentos, Naturaleza, Actividades, Alojamiento, Comer y beber y Te recomendamos. Las 'apps' y la eeb están ya disponibles, actualmente en español e inglés y desde ella será posible acceder a promociones y descuentos, sugerencias, alertas o contenido multimedia de una manera intuitiva con geolocalización, pasarela de pagos y formación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  5. 5

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  6. 6

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  7. 7 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  8. 8 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico
  9. 9

    Los 30 años de activismo en Valladolid de los detenidos por saltar al recorrido de La Vuelta
  10. 10 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una aplicación telefónica para facilitar la experiencia a los turistas

Una aplicación telefónica para facilitar la experiencia a los turistas