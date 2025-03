La apertura de la plaza de la Compañía da un respiro al tráfico de la zona centro

José María Díaz Palencia Jueves, 20 de marzo 2025, 06:48 Comenta Compartir

Como una especie de glorieta, aunque con prioridad para los peatones, eso sí. De esta forma se ha reabierto el tráfico en la plaza de Isabel la Católica, conocida popularmente como la Compañía. Los trabajos de semipeatonalización de la plaza han concluido, aunque todavía queda toda la parte de ornamentación de la zona más céntrica, la situada delante de la iglesia, que sigue vallada, a la espera de que la empresa que ejecuta la reforma coloque el nuevo mobiliario (bancos y jardineras).

Así, los coches ya circulan con normalidad por la plaza, lo que da un respiro al tráfico en el centro de la ciudad, después de meses con continuos problemas por el cierre de algunas de las calles que mayor volumen de vehículos soportan al cabo del día.

Sin embargo, todavía no se ha recuperado la circulación por todas las zonas, dado que las obras continúan en el cruce de los Cuatro Cantones, en donde se está cambiando el pavimento para que esta zona luzca el mismo tipo de baldosa que el resto de la Calle Mayor, con el fin de indicar a los peatones que tiene prioridad en el cruce, en el que ya no habrá semáforo. Al tratarse de una vía de convivencia, los viandantes puede ocupar toda la calzada y los vehículos deben circular a baja velocidad, con un máximo de 20 kilómetros por hora.

Los trabajos en los Cuatro Cantones de Palencia ya están muy avanzados con lo que, previsiblemente, en los próximos días también se abra al tráfico este cruce, con lo que ya no habrá ninguna zona vedada a la circulación, que recobrará definitivamente la normalidad. Pero esto no implica que no haya cambios fundamentales con respecto al modelo que existía antes de las obras. Además de haberse transformado en viales de convivencia con prioridad peatonal, se ha modificado el tráfico en las calles Don Sancho y la Cestilla, anteriormente con dos sentidos para la circulación y a partir de ahora, con uno solo, en dirección hacia la Diputación desde la Compañía.

En estos momentos este recorrido no puede hacerse aún, pero los coches sí pueden circular por la plaza de Isabel la Católica como si fuese una especie de glorieta, con entradas desde las calles Gil de Fuentes y General Amor y salida hacia las calles Menéndez Pelayo y Cardenal Almaraz.

Además de la intervención en la plaza de la Compañía y los Cuatro Cantones, el proyecto de semipeatonalización de la zona centro de Palencia se ha extendido también por las calles Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Menéndez Pelayo y la mitad de Antonio Maura, ya que en esta última vía ya se había intervenido en el tramo final. Las obras han consistido fundamentalmente en la renovación de todo el pavimento, a excepción de las aceras que estaban recientemente renovadas. El cambio más importante es que toda las calzadas se han rellenado con adoquín y han quedado al mismo nivel de las aceras. Además, en algunos puntos como la calle Burgos se han instalado pequeñas zonas verdes.

Las obras deberían haber finalizado el 24 de febrero, por lo que el Ayuntamiento ha abierto un expediente sancionador por demora a la empresa Viacon.