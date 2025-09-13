Anulan la autorización para el campo de tiro al plato previsto por el Consistorio de Aguilar

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia ha estimado el recurso presentado por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica frente al ... acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo del 30 de julio de 2024, que concedió autorización de uso excepcional en suelo rústico a la instalación de un campo de tiro al plato en la parcela 52 del polígono 544, en el paraje Santa Catalina, próximo a Grijera, promovido por el Consistorio.

El Ayuntamiento consideraba acreditado el interés público de la instalación basándose en un informe de la arquitecta municipal. El Consistorio estima el recurso de la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábricay anula la autorización por ser contraria al ordenamiento jurídico y condena al Ayuntamiento a pagar las costas procesales. La Alcaldía del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo cursó ya en abril de 2022 ante el Ministerio del Interior la instancia para el inicio de un procedimiento administrativo en las intervenciones de armas y explosivos solicitando autorización para la instalación de un campo de tiro al plato permanente para la práctica de este deporte para el aumento de la actividad deportiva y la promoción turística para Aguilar y su entorno.

Entre la documentación adjuntada, figuraba nota simple informativa del Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga indicando que el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo es el titular de pleno dominio de la totalidad de la parcela y una memoria descriptiva. El 29 de abril de 2024, la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil comunicó la aprobación condicionada del proyecto de instalación de un campo de tiro permanente y la solicitud de notificación de finalización de obras. Después de otros trámites, en mayo de 2024 el informe de los servicios técnicos propuso el inicio de la tramitación del procedimiento regulado en los artículos 306 y 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para obtener la autorización de uso excepcional previamente a la licencia urbanística solicitada.

La Alcaldía dispuso en mayo del año pasado que se sometiera a información pública la autorización de uso excepcional en suelo rústico -categoría protección natural- con protección natural y valores ambientales. A partir del 5 de junio de 2024 se presentaron alegaciones en contra, entre otras la registrada por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, que el 30 de julio desestimó la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aguilar, que concedió la autorización de uso excepcional en suelo rústico y la licencia de obras para la instalación del campo de tiro permanente en la parcela. No obstante, la Junta de Gobierno Local rectificó ese acuerdo del 30 de julio el 12 de agosto, y decidió conceder la autorización de uso excepcional, pero no la licencia de obras.

Frente a esa resolución, se interpusieron varios recursos de reposición, que fueron desestimados por otro acuerdo del 7 de octubre de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, que constituyó el procedimiento sobre el que ahora ha fallado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. El primer motivo de impugnación viene por la denuncia de la ausencia de acreditación de interés público que justifique la autorización de uso excepcional en suelo rústico.

El fallo del Contencioso Administrativo resalta que en el caso del campo de tiro de Aguilar de Campoo, «se sigue si dar la más mínima justificación del interés público en instalar en un suelo rústico con protección natural y valores ambientales, que no común, un campo de tiro al plato permanente, de modo que el recurso debe ser estimado, sin necesidad de entrar a analizar los restantes motivos de impugnación». Contra la sentencia cabe recurso de apelación, ya que la cuantía del procedimiento se fijó en 47.435,78 euros.