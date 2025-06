Amigos de los Clásicos recauda ya 4.000 euros para 'salvar' la Caneja

Ensalzar la labor divulgadora cultural de la Fundación Díaz-Caneja (FD-C) de Palencia y abogar por su supervivencia ha sido el objetivo crucial de ... la campaña recaudatoria de fondos que la Asociación Musical Amigos de los Clásicos de Palencia puso en marcha a mediados de 2024 para amortiguar el maltrecho estado económico por el que atravesaba dicha institución, utilizando su herramienta más efectiva: la música clásica. Una iniciativa que, bajo los eslóganes 'Salvemos la Caneja' y 'La Caneja es Palencia', arrancó el 14 de junio del año pasado con la actuación de Mar de Campos, el primero de los conciertos solidarios que se han ido sucediendo a favor de este símbolo cultural palentino del arte contemporáneo hasta el día de hoy.

Y nunca mejor dicho, porque este viernes, día 27 a las 19:30 horas, los Amigos de los Clásicos cerrarán la temporada de esta campaña con un recital protagonizado por el dúo de guitarra y violín conformado por Carles Pons y Alicia Santos, respectivamente, quienes interpretarán un repertorio centrado en compositores españoles e iberoamericanos y cuya entrada íntegra –cinco euros por persona– irá destinada al sostenimiento de La Caneja.

Este concierto será el último del primer semestre del año, período en el que se han programado un total de nueve actuaciones, que se suman a las seis que discurrieron en 2024. Quince recitales en total con los que no se dará por finalizada esta cruzada por la cultura, ya que, a finales de septiembre, la asociación impulsora de este calendario concertista retomará la programación, a pesar de que su salud económica no atraviesa por su mejor momento al no percibir subvenciones de ninguna administración pública, como subraya el presidente de la misma, Álvaro Rubén García Arroyo. «La última ayuda que nos concedieron fue en 2018 con motivo de la celebración del 25 aniversario de la asociación y, desde entonces, dada la cicatería demostrada por el Ayuntamiento en las convocatorias anuales, decidimos que esas migajas las podría recibir otra asociación, pues tampoco iban a sacarnos de pobres; y así seguimos», explica el responsable de esta agrupación que emprendió su camino en 1993 y que ha llegado a abanderarse como una de las promotoras de conciertos más sólida de la provincia.

Aún así, gracias al altruista interés y mecenazgo de esta asociación musical, la FD-C percibirá un montante cercano a los 4.000 euros a través de esta plausible campaña que acaba de cumplir su primer aniversario.

Respuesta del público

«La respuesta del público a los conciertos es siempre extraordinaria y la gente suele salir muy satisfecha. Contamos con un porcentaje de asistentes ya fidelizado, aunque es lamentable que un alto número de palentinos parece no ser consciente de que, hoy por hoy, y con la excepción del Festival de Música de Palencia que organiza la Diputación en verano, no hay otro marco en el que se pueda disfrutar de música clásica en directo y ese marco –la Caneja– está en entredicho y corre un serio peligro de desaparecer. Pienso que al público palentino le importa poco esta circunstancia, ni siquiera a los que podríamos considerar consumidores de cultura en general, ya que la mayoría no apoya lo suficiente nuestras convocatorias y no se deja ver por la fundación. Luego, llegarán los 'ayays' y los' madremías', como dice Mota –humorista–», expone García Arroyo.

El máximo responsable de la Asociación Musical Amigos de los Clásicos remacha, además, que esta campaña está facilitando oportunidades y visibilidad a jóvenes talentos, principalmente de Palencia y Valladolid, una línea de trabajo por la que siempre ha apostado este colectivo y de la que nunca se apeará.