El Alonso Berruguete implanta el programa TEI contra el acoso escolar

El IES Alonso Berruguete se ha convertido en el primer centro educativo de Palencia en implantar el programa Tutoría Entre Iguales (TEI), una iniciativa pionera ... que busca prevenir el acoso escolar a través del protagonismo del propio alumnado. Nacido en Cataluña y con implantación en más de 3.000 colegios en España y en el extranjero, este modelo educativo ha llegado al instituto palentino de la mano de su impulsor, el psicólogo y catedrático de la Universidad de Barcelona Andrés González Bellido.

Durante dos jornadas, los ochenta docentes del centro han recibido formación específica, junto a las familias y al alumnado que ejercerá de tutores. La iniciativa, además, se ha presentado en dos sesiones diferenciadas. Una dirigida al profesorado y otra a los padres y madres, con el fin de implicar a toda la comunidad educativa.

«Llevábamos tiempo cuidando todo este tema convivencial, pero nos estaba desbordando porque los alumnos también estaban realizando un 'mentoring', acompañamiento entre mayores y menores. Buscábamos un programa que nos diera marco a todas estas inquietudes y nos pareció que la tutoría entre iguales nos venía como anillo al dedo», explica David Ruiz, jefe de estudios del IES Alonso Berruguete.

El modelo establece que los estudiantes de tercero de la ESO se conviertan en tutores de los que llegan a primero, acompañándolos durante todo el curso. Cuando pasan a cuarto, mantienen ese vínculo con los alumnos de segundo. «Esto es una fortaleza porque un niño que entra en primero de la ESO con muchísimos miedos y preocupaciones, saber que va a tener un referente como hermano mayor le va a facilitar esa seguridad. Para aprender deben sentirse seguros y confiados. Lo que facilita el programa es que estos alumnos se sientan felices y acompañados», señala María Gómez, coordinadora TEI en Galicia y formadora.

La implantación no solo afecta a alumnado y profesorado, sino que también incorpora a las familias, que reciben información detallada sobre la dinámica que se desarrollará a lo largo del curso. «El programa TEI es un programa institucional porque incluye alumnado, profesorado y familias», subraya María Gómez.

La formación impartida en el Alonso Berruguete de Palencia ha supuesto un cambio de enfoque en la convivencia escolar. «En el centro veníamos trabajando la convivencia de manera positiva, había acompañamiento de alumnos mayores a menores, pero no de la totalidad del alumnado. Este es el cambio que incorporamos este año: que los alumnos sean los protagonistas de la resolución de conflictos y los profesores entremos a posteriori. Todo ello para tratar de garantizar que todos los conflictos se resuelvan», detalla el jefe de estudios del centro.

El propio Andrés González, creador del programa, ha explicado durante las primeras jornadas de formación en Palencia las claves del modelo. «Es un programa sobre prevención de violencia y acoso escolar que trabaja la convivencia. El objetivo es que sean los alumnos los grandes protagonistas de esta prevención y facilitar el desarrollo de lo que sería la convivencia positiva».

Su planteamiento parte de un dato revelador. El profesorado solo llega a conocer alrededor del 20% de los casos de acoso, porque la mayoría suceden a sus espaldas. «Muchas veces se escapan al profesorado porque normalmente se hacen a sus espaldas. También a espaldas de las familias. Los alumnos son conscientes de más del 95% de las situaciones que suceden, por eso es tan importante la implicación de los alumnos, porque son ellos quienes están presentes en ese proceso», recalca.

Uno de los principios del TEI es actuar en la raíz de los problemas y no esperar a que los casos de acoso estén consolidados. «Los indicadores son los básicos, debe intervenirse no cuando sucede el acoso escolar, sino desde que suceden las primeras conductas que hacen daño. En los insultos, la exclusión, restarle importancia a ciertas cosas. Si dejamos pasar los síntomas, acabamos dejando que existan esas primeras situaciones de acoso escolar», señala.

A esta realidad se suma la evolución del fenómeno en los últimos años. «Con la llegada de Internet y las redes sociales ha cambiado el acoso. Se suman a estas conductas porque ha pasado de ser en directo y presencial, a estar en las redes sociales con el ciberacoso. En el 2000 no existía y actualmente representa alrededor del 30% de acoso», explica Andrés González.

El TEI se ha consolidado como un modelo con evidencias científicas que avalan su eficacia. «Es el único programa que conozcamos que tiene evidencias científicas por equipos de investigación de cinco universidades diferentes. Está implantado en unos 3.000 centros y hemos formado directamente a unos 150.000 profesores. Han pasado por el programa unos 4 millones de alumnos. Es uno de los primeros a nivel mundial y es la primera vez que lo implantamos en un centro de Palencia», expone.

El papel de las familias resulta igualmente decisivo. «Debemos caminar todos en la misma dirección. Las familias, cuando vean conductas que hacen daño por parte de sus hijos desde la perspectiva de agresor, víctima o espectador, deben intervenir. Debemos diferenciar qué es violencia y qué es acoso. Les damos a las familias esa formación también sobre la prevención, porque son un elemento fundamental», añade Andrés González.

Con su implantación en el Alonso Berruguete, Palencia se suma a una red de miles de centros que han encontrado en la Tutoría Entre Iguales una herramienta para construir entornos escolares más seguros y saludables. Una apuesta por la convivencia positiva en la que el alumnado asume el papel principal, acompañado por el profesorado y las familias, con el reto de que ningún caso de acoso quede sin respuesta.