El catedrático Andrés González dirige la formación en el instituto Alonso Berruguete. Manuel Brágimo
Palencia

El Alonso Berruguete implanta el programa TEI contra el acoso escolar

Ochenta docentes, alumnos y familias, participan en el instituto palentino en la formación de la Tutoría Entre Iguales, un modelo que funciona más de 3.000 centros

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:14

El IES Alonso Berruguete se ha convertido en el primer centro educativo de Palencia en implantar el programa Tutoría Entre Iguales (TEI), una iniciativa pionera ... que busca prevenir el acoso escolar a través del protagonismo del propio alumnado. Nacido en Cataluña y con implantación en más de 3.000 colegios en España y en el extranjero, este modelo educativo ha llegado al instituto palentino de la mano de su impulsor, el psicólogo y catedrático de la Universidad de Barcelona Andrés González Bellido.

