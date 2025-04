Los expertos relacionan directamente los trastornos alimentarios con el acoso escolar

Los especialistas estiman que los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) han aumentado desde la pandemia del coronavirus entre un 50 y 60% y que ... afectan, sobre todo, a jóvenes y adultos de entre 12 y 36 años. La mayoría de los casos son detectados en las consultas de Atención Primaria, donde es más común que salten las alarmas.

Por ello, el Colegio Oficial de Enfermería de Palencia ha organizado unas jornadas para formar a los profesionales sanitarios. La intención es que estos talleres no se ciñan a los profesionales sanitarios, sino poder abrirlos a la población general para que así la sociedad se pueda concienciar de la importancia de su diagnóstico.

Además, la relación entre estos TCA y los casos de acoso escolar a niños y adolescentes es muy estrecha. Así se ha puesto de manifiesto en Palencia durante el taller 'El iceberg del Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) y el acoso escolar' en el que han participado Noemí Vallejo, enfermera y presidenta de la asociación de los TCA de Burgos, y Annarce, un joven rapero que cuenta su experiencia personal y que imparte conferencias y charlas en diferentes centros escolares.

«La mayoría de acoso escolar se da cuando te insultan haciendo mención del físico. La comparativa lleva a buscar una forma de llegar a conseguir un cuerpo parecido. Hay diferentes tipos de acoso escolar: aislamiento social, bullying verbal o físico. La mayoría de las jóvenes se ponen motes y no suelen ser amigables», explicaba el rapero.

El joven defendía que «jamás le pongamos a alguien un mote que no nos gustaría que nos pusieran a nosotros. En las charlas que he estado me he encontrado motes de todos los tipos, pero siempre tienen algo en común, la persona que los recibe es humillada por ello. Muchas veces se hacen una coraza para aparentar que no les importe que le llamen así».

En su conferencia, planteó que «a los chicos y chicas que visito en los colegios siempre les cuento la ley de los cinco segundos, es decir que si el comentario que vas a hacer no se puede arreglar en ese tiempo, ese comentario es dañino. Vamos a ayudar a las personas no haciendo ese tipo de comentarios que casi siempre tienen que ver con el físico. Todos los que estamos aquí tenemos inseguridades que nos han creado los terceros sin intención de hacerlo», apuntaba.

«A un niño le amenazan, no dice nada y lo somatiza de forma que no come. Es la manera que tiene de reflejarse» Patricia Pérez Presidenta del Colegio de Enfermería de Palencia

Por su parte, Patricia Pérez, presidenta del Colegio de Enfermería de Palencia, explica no sólo como están aumentando los casos de TCA sino también como se están igualando estos parámetros entre hombres y mujeres, ya que los primeros conforman el 50% dejando atrás ese falso mito de que estas patologías solo afectan a mujeres. La vigorexia, el culto al cuerpo y las dietas basadas únicamente en proteínas están disparando estos casos, tal y como lo alertan desde las organizaciones sanitarias. «Hay una relación muy estrecha entre el acoso escolar, el miedo y las amenazas a los niños. Muchas veces, los niños se lo callan y acabamos detectando casos de la TCA en edades muy tempranas», explica, incidiendo en que están dándose cada vez más casos de 'atracones', que no es lo mismo que la bulimia. «Influyen muchísimos factores, biológicos, genéticos, sociales y de todo tipo», explica. Patricia Pérez asegura que el peso a la hora de detectar estas patologías recae en la enfermera de Atención Primaria. «De todas maneras, es un rango de edad difícil de abordar. Por eso es importante formar a los profesionales, que sepan esos factores de riesgo que tienes que reconocer cuando los ves. Creo que es importante la formación a los profesionales, la formación a los padres y a los educadores, que estén muy familiarizados con este tipo de factores de riesgo y de síntomas para que podamos abordarlos pronto», argumenta.

Las pérdidas de peso son la muestra más evidente. «Muchas veces, a nivel familiar en los domicilios, los padres te pueden contar que los niños están más parados, más tristes... Pero sigo pensando que es complicado incluso para la familia, es complicadísimo. Yo creo que lo que llama la atención es que en un momento dado estás viendo que tu hijo rompe las rutinas y que no hace lo que hace habitualmente o que ha dejado de hacer algo. Por ejemplo, que no quiera salir y se quede en casa. Ahí empieza ese aislamiento social y ahí es donde empiezan a saltar las alarmas», explica la presidenta del Colegio de Enfermería.

«Generalmente sí. Cuando alguien no come puntualmente no hay un problema y cuando alguien no come puntualmente dos veces seguidas, no hay un problema. El problema viene cuando se convierte en una rutina. Hoy no como, hoy he comido un bocadillo, hoy no tengo hambre, hoy me duele el estómago... Entonces ahí ya es cuando salta. A un niño le amenazan, no dice nada y lo somatiza de forma que no come. Es la forma que tiene de reflejarse», añade Patricia Pérez.