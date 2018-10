El alcalde de Velilla pide a la portavoz del PSOE que dimita por «su ineptitud» Gonzalo Pérez. / J. C. D. Gonzalo Pérez insiste en que no pesan sobre él nuevas acusaciones, sino que solo se da continuidad al proceso ya abierto por contrataciones supuestamente irregulares JOSÉ CARLOS DIEZ Velilla Sábado, 27 octubre 2018, 12:20

El alcalde de Velilla, Gonzalo Pérez Ibáñez, emitió ayer un comunicado en el que quiso realizar algunas aclaraciones con respecto a las declaraciones de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Velilla, Belinda Mencía, acerca de la imputación del regidor por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

«Hay que ser torpe al pedir la dimisión del alcalde cuando se está en minoría en la corporación», señala el regidor velillense, que recuerda que la democracia «tiene sus medios para echar a un alcalde elegido por sus vecinos, la moción de censura, así que, si lo consideran necesario, pueden utilizarla».

«La portavoz, que se cree tan lista, no sabe interpretar el auto judicial, ya que en él no se me acusa de nada, sino, simplemente, se acuerda la continuación de las actuaciones», asegura el alcalde. «Dado su extraño y repentino interés en este proceso judicial (…), por qué no denunció en su momento ante la Fiscalía las contrataciones», se pregunta Gonzalo Pérez Ibáñez, que al tiempo se contesta: «porque con ellas se daba trabajo a algunos amigos suyos, ¿o no es así?», asegura el alcalde de Velilla. Pérez Ibáñez incide en que «quien debería dimitir es la portavoz socialista, por su ineptitud, por sus acusaciones mal intencionadas y graves y por su falta de compromiso con los vecinos de este pueblo».

Finalmente, hace hincapié en que le sorprende que sea la Junta quien haya impugnado las contrataciones con fondos municipales, cuando los criterios utilizados en la selección de personal son exactamente los mismos que se utilizan en la contratación de trabajadores procedentes de subvenciones de la Junta».