El agua del grifo de Palencia, una de las mejores de España

Caben muchas vidas en una sola y como ejemplo de ello, Javier Marín, fotógrafo jubilado que en esta 'segunda actividad' está dedicando su energía a otros menesteres que pasan por sus grandes aficiones como la literatura o la vida del escritor Antonio Machado y, también, ... por otras investigaciones que han llegado por casualidad como la de las propiedades del agua.

Todo comenzó en mayo de 2023 cuando le fue detectado un problema renal, en ese momento, Marín se preguntó qué agua debía beber, si del grifo o embotellada y en este segundo caso, qué clase de agua elegir entre todas las que un supermercado puede ofrecer. Desde entonces no ha dejado de interesarse por este tema y todo ello ha dado como resultado un ciclo de conferencias que ha impartido en distintos centros cívicos de la ciudad, el último, recientemente en la Biblioteca Pública.

Antes de dar con el agua de mineralización débil y baja en sodio que le fue recomendada, Marín hizo fotos de todas las etiquetas de agua para después realizar su propia tabla de propiedades y dar así con la que mejor se adaptaba a lo que en ese momento requería su organismo. «Me recorrí todos los supermercados que hay en Palencia e hice más de cuarenta fotos», recuerda.

Además, no solo analizó su composición sino también su procedencia y su precio, «después de ahondar en ello, empecé a ver los pros y contras del agua envasada. En cuanto a peso, almacenamiento, residuos y la cantidad de botellas que consumimos al año. Más de 5.000 millones en España, ¡se dice pronto!».

«He llegado a la conclusión de que el agua mineral es el nuevo oro azul. Hay una gran cantidad de dinero y de intereses que se mueven en esta industria. En España se factura 1.500 millones de euros al año en agua mineral. Es un verdadero negocio», destaca Marín, quien ha cambiado el objetivo de la cámara por las tablas y gráficas.

«En España se factura 1.500 millones de euros al año en agua mineral»

Como conclusión, Marín ha podido comprobar que el agua del grifo de Palencia es una de las mejores de España, junto con Burgos o Madrid, que parece que tienen más fama. De hecho, es la segunda mejor. Además, también es la segunda más barata, solo por detrás de Guadalajara ya que en Palencia se paga a 0,40 céntimos el metro cúbico.

Para quien no le guste el sabor del agua del grifo, Marín también tiene solución. Ha desarrollado su propio estudio sobre filtros y jarras. «Si hay alguien a quien no le gusta cómo sabe, puede poner un filtro como he hecho yo y te lo quita», agrega.

«Por una botella de agua envasada, yo podría beber mil litros de agua, un metro cúbico. O sea, que la diferencia es significativa. Algo impresionante», afirma Marín, quien pone el foco en los residuos que genera el transporte y consumo del agua envasada. «Lanjarón es de Granada y viaja hasta Palencia, donde contamos con aguas envasadas que son de aquí y de primera calidad», asevera.

«Hay un gasto enorme transportando agua. Si transportas limones a Palencia, donde no hay, es lógico que venga un camión cargado de limones. Pero ¿agua? Son conclusiones que he ido sacando». Aunque no todo es malo ya que Marín recuerda lo necesaria que es el agua embotellada en según qué situaciones como en hospitales o grandes catástrofes naturales como la Dana de Valencia.

Ahora, después de toda esta investigación que ha impresionado a sus propios médicos debido a la metodología tan exacta que ha seguido, Marín podrá ver cómo sus análisis van a ser expuestos en diferentes congresos médicos de ámbito nacional.

«Me han llegado a decir que podría ser un proyecto de fin de carrera, a mí, que nunca he ido a la universidad. He sido fotógrafo desde los 19 años y desde que llevo jubilado, una década, todavía no me he aburrido y no he tenido dos días iguales», concluye.