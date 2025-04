Agua para los 211 viajeros de un tren detenido por el apagón en Venta de Baños

Ricardo Sánchez Rico Palencia Lunes, 28 de abril 2025, 19:42 Comenta Compartir

El apagón eléctrico, que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario, sorprendió a los 211 pasajeros de un tren con destino a Madrid a la altura del kilómetro 219,700, en el término municipal de Venta de Baños, que pasadas las 18:30 horas continuaban sin poder reanudar la marcha, gestionándose autobuses para que los pasajeros pudieran llegar a su destino. Sobre las 20 horas se ha decidido que llegará una locomotora de Valladolid para remolcar el tren hasta Venta de Baños.

La Guardia Civil de Tráfico de Palencia se encargó de transportar en un vehículo 240 botellas de agua que el alcalde de la localidad venteña, José María López Acero, y uno de sus concejales se encargaron de comprar en un supermercado para hacérselas llegar a los viajeros.

Ampliar Vehículo de la Guardia Civil, cargado de botellas.

En la ciudad, la falta total de suministro eléctrico hizo que los bazares hicieran su particular agosto, donde no paraban de vender linternas, pilas, velas y cargadores de móvil para coche ante el temor de los palentinos de que la noche entrara en sus hogares sin haberse restablecido el servicio. Buscando en sus bolsillos, eso sí, dinero en metálico y a ser posible monedas y billetes pequeños, que las cajas registradoras no funcionaban y el cambio se iba agotando.

La ausencia sorpresiva de luz dejaba anécdotas curiosas, como la de la colada interrumpida dentro del tambor de una de las grandes máquinas de la lavandería ubicada en la calle Joaquín Costa, sin más testigos en el local que un gran balde a los pies.