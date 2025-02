«No agredí sexualmente a mi vecina en el rellano, ese día yo no estaba en el pueblo»

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio contra un hombre para quien el Ministerio Público ha ... elevado a definitiva su petición de pena de dos años y un mes de prisión por un presunto delito de agresión sexual a una vecina suya con una minusvalía del 75% en una localidad del norte de la provincia. La mujer falleció con posterioridad a los hechos.

Los hechos se remontan a las 12:00 horas del 29 de septiembre de 2023, cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Público, el acusado coincidió con la mujer, vecina suya, en el rellano de un portal en dicho municipio norteño de Palencia. Según la Fiscalía, el hombre comenzó a tocarle a la mujer la cara, los pechos y la cintura sin su consentimiento y sin haber ningún tipo de relación entre ellos. Tras lo sucedido, la víctima salió a la calle y se marchó.

«Ese día yo no estaba en el municipio, estaba con mi mujer en una pedanía de León donde estoy empadronado. Además, yo tenía que andar con muletas porque había tenido una fractura y no podía conducir, tenía que llevarme mi mujer», ha señalado el acusado, que ha dicho no saber por qué la supuesta víctima dijo en su día que él la había tocado. «Vivimos en ese pedanía de León, al piso que tenemos en el municipio donde dicen que ocurrieron los hechos solo vamos a hacer compras o a mirar el buzón», ha añadido por su parte la esposa del acusado, que ha reiterado que el 29 de septiembre de 2023 ella y su marido estaban en esa pedanía de León.

«Me dijo una amiga de mi hija que la abrazó y la tocó por todos los lados. Yo noté que mi mujer estaba nerviosa, ella no fabulaba», ha declarado por su parte el marido de la fallecida. «Estaba trabajando en la tienda y entró disgustada esta mujer, que era madre de una amiga mía. La empecé a preguntar y me dijo que no había discutido con nadie, me dijo que le había pasado algo con un señor, me hizo gestos de que le había tocado. Yo llamé a su hija y más tarde supe quien era el señor, me lo dijo mi amiga», ha apuntado durante la vista oral una testigo que tiene relación de amistad con la hija de la supuesta víctima.