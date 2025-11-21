Agentes de la Policía Local de Palencia salvan la vida de un hombre que sufrió un infarto El varón, de 56 años, se encontraba trabajando en un taller cuando entró en parada cardiorrespiratoria

El Norte Palencia Viernes, 21 de noviembre 2025

Agentes de la Policía Local de Palencia han salvado la vida de un varón de 56 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria la semana pasada mientras trabajaba en un taller de la calle Alfareros. Responsables de la empresa dieron aviso al 112, comisionando a una patrulla de Policía Local que se encontró en el lugar con el hombre tendido en el suelo e inconsciente.

Tras comprobar que no tenía constantes vitales, los agentes procedieron a realizar una reanimación cardiopulmonar, utilizando el desfibrilador, que llegó a realizar descargas, mientras seguían practicando el masaje cardiaco. Minutos más tarde, gracias a la insistencia de los agentes, el varón recuperó el pulso. Para entonces, se encontraban en el lugar sanitarios, Bomberos y Policía Nacional, y con su ayuda fue subido a una camilla.

Una vez estabilizado fue trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión y más tarde a Valladolid, su localidad de origen, donde se recupera favorablemente.