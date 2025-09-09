El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Exterior del parque de bomberos de Aguilar. Nuria Estalayo

Adjudicado el mobiliario del nuevo parque de bomberos de Aguilar

Las dos adjudicatarias, dos empresas de Madrid y de Zamora, tienen 90 días para el montaje del mobiliario de las instalaciones

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:50

La Diputación de Palencia ha adjudicado el contrato para el suministro y montaje del mobiliario del nuevo parque de bomberos de Aguilar de Campoo, con un importe total de 17.994 euros (IVA incluido), distribuidos en cuatro lotes. El contrato, con un plazo de ejecución de 90 días, se ha resuelto mediante procedimiento abierto y ha sido adjudicado a dos empresas: Geralvez Proyectos Contrac S.L. (Fuenlabrada, Madrid), responsable del suministro de mobiliario de oficina, vestuarios y dormitorios, por un importe total de 11.912 euros y Valmma Soluciones S.L. (Zamora), adjudicataria del mobiliario de la zona de estar, con un importe de 6.184 euros.

La actuación persigue el equipamiento necesario y el refuerzo de los medios de seguridad y protección civil en la provincia por parte de la Diputación. Las obras del nuevo edificio concluyeron a principios de año. Los trabajos de la nueva infraestructura fueron ejecutados por la empresa Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce S.L.

La construcción del parque comarcal, que ha contado con un presupuesto de ejecución de 2,3 millones, cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y se ha mantenido fiel al proyecto redactado por el servicio de Arquitectura de la Diputación de Palencia.

El nuevo parque comarcal se ubica en una parcela de más de 5.800 metros cuadrados en el Polígono La Cubilla de Aguilar de Campoo y dará cobertura a los municipios de Barruelo de Santullán, Berzosilla, Brañosera, Pomar de Valdivia y Salinas de Pisuerga, además de la propia localidad galletera que suman alrededor de 10.000 habitantes.

