Acciona reabre el CTR para la recogida de residuos sólidos urbanos

«Por fin hemos tenido una buena noticia, porque el asunto se estaba complicando», ha manifestado la alcaldesa, Miriam Andrés, en el pleno municipal, recalcando ... incluso que «es de celebrar». Se refería de esta forma a la notificación remitida por la empresa Acciona, concesionaria de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos, relativa a la reapertura en la tarde de este jueves de las instalaciones del pago de Valdeseñor, en las que de nuevo podrán depositarse los residuos sólidos urbanos.

La alcaldesa indicó que había recibido la noticia durante la sesión plenaria, en cuyo tramo final efectuó el anuncio, indicando que se volverían a recoger en el CTR los residuos urbanos, y dejando claro también que ya no se podrán llevar a estas instalaciones los desechos procedentes del polígono industrial. Miriam Andrés indicó que estos residuos se seguirán transportando a centros especializados en otras provincias, como se viene haciendo desde hace meses y se reafirmó en el anuncio efectuado por el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, de que se dotará a los empresarios de pequeños contenedores individuales para que arrojen los desechos considerados como sólidos urbanos o asimilables a sólidos urbanos. «Los empresarios tienen ya que metérselo en la cabeza», afirmó.

En cuanto a los residuos procedentes del Hospital y que no se consideran ni tóxicos ni infecciosos, la alcaldesa se mostró cauta, y no pudo concretar si la empresa Acciona volverá a recibirlos. «Es un asunto que Acciona va a utilizar como punta de lanza para complicarnos la entrada de los residuos, por eso hemos pedido a la Junta que extreme el cuidad en la separación y selección de los residuos», señaló Miriam Andrés. Por el momento, la empresa no ha vuelto a pronunciarse sobre la posibilidad de admitir los residuos procedentes del Hospital, aunque por normativa y según figura en el contrato debe recibir aquellos residuos que sean de carácter sólido urbano o asimilables.

En las últimas semanas ha utilizado la excusa de que estos residuos hospitalarios llegaban contaminados y con material peligroso, por lo que no podían tratarse en sus instalaciones, que habían quedado colapsadas por el vertido de estos materiales, con lo que habían decretado el cierre a la entrada de nuevos cargamentos de residuos.