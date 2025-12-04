Los accidentes laborales mortales se han cuadruplicado en un año en Palencia Los siniestros con baja suman 1.630 en 2025, un 0,87% más que el año anterior y CC OO alerta de que se incrementan los graves

Los datos comparativos de siniestralidad laboral correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2024 y octubre de este año en la provincia de Palencia muestran una tendencia especialmente preocupante en la gravedad de los accidentes laborales. Los siniestros graves suben un 70% y los mortales se cuadruplican, pasando de uno a cuatro casos en el acumulado. Aunque el total de accidentes apenas aumenta un 1,51%; estos datos evidencian un deterioro claro de las condiciones de seguridad en los centros de trabajo.

Según el balance elaborado a partir de los registros oficiales, los accidentes con baja suman 1.630 en 2025, un 0,87% más que el año anterior. Sin embargo, el aumento de la gravedad marca la diferencia: mientras los leves apenas varían, los graves pasan de 10 a 17, y los accidentes mortales suben de 1 a 4, afectando especialmente a sectores de construcción y de servicios, donde aparecen siniestros mortales que en 2024 no se registraron.

Por sectores, el agrario reduce su siniestralidad leve (-14,6%), pero multiplica por tres sus accidentes graves. Industria mantiene cifras estables en accidentes leves, aunque los graves crecen un 400%. Servicios registra una ligera caída en los siniestros con baja, pero un repunte notable de accidentes graves y mortales. En construcción, los accidentes mortales pasan de 0 a 2, situando al sector nuevamente en un escenario de alto riesgo.

Los accidentes in itinere también crecen con fuerza: un 9% más, alcanzando los 181 en 2025. Este aumento evidencia la necesidad de actuar también sobre los tiempos de desplazamiento, la fatiga y la presión organizativa que sufren las plantillas.

En cuanto a las enfermedades profesionales, el balance muestra un descenso del 19%, principalmente debido a la caída en la industria. Sin embargo, en el sector servicios se observa un incremento significativo, confirmando una infradeclaración histórica que sigue sin corregirse. «Desde CC OO denunciamos que detrás de estas cifras se esconden recortes preventivos, falta de inversión en seguridad, plantillas sobrecargadas y ritmos de trabajo incompatibles con la salud. Reclamamos a las empresas, mutuas y administraciones una actuación urgente para frenar esta escalada de accidentes graves y mortales, reforzar la vigilancia de la salud, aumentar la prevención y garantizar condiciones laborales dignas y seguras», ha señalado Raúl Hierro, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO Palencia.

Un 25% del total de los accidentes mortales en jornada laboral de la provincia son accidentes mortales no traumáticos (infarto, ictus, etc.). Accidentes de trabajo que para Raúl Hierro, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Palencia «están relacionados con la organización del trabajo». Para visibilizar esta situación, CC OO ha celebrado este miércoles una concentración a las puertas su sede en Palencia, una acción con la que el sindicato denuncia públicamente el repunte de los accidentes mortales y la falta de medidas preventivas eficaces en las empresas.

Los accidentes mortales no traumáticos se tratan de patologías asociadas al deterioro de las condiciones de trabajo, como aumentos de cargas y ritmos de trabajo, largas jornadas de trabajo, fatiga, estrés, ansiedad, deterioro de la conciliación de la vida familiar, es decir, consecuencias de la exposición a factores de riesgo psicosocial y sus efectos sobre la salud mental de las personas trabajadoras, directamente relacionados con la organización del trabajo.

Una causa que se ha incrementado en los últimos años y a la que hay que ponerle freno de forma contundente y urgente. «Es obligatorio por ley la implantación en las empresas de medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos psicosociales desde el año 1996 que entro en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales».

Una ley que cumple 30 años, y que reclama una reforma y actualización que dé respuesta a los riesgos emergentes de las nuevas formas de organizar el trabajo con la digitalización de la economía, que desgraciadamente tras 20 meses de trabajo en el seno del dialogo social tripartito con el Gobierno de España, la patronal en la última reunión de la semana pasada han evidenciado su falta de interés y responsabilidad, impidiendo actualizar por consenso el marco normativo de prevención de riesgos laborales, ha lamentado Raúl Hierro.