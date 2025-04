Palencia registró 4.300 accidentes laborales el pasado año, con un fallecido

«No podemos seguir normalizando esta siniestralidad. Las personas trabajadoras tenemos derecho a regresar a nuestras casas sanas y salvas después de cada jornada. Por ... eso exigimos medidas urgentes. Una reforma de la ley para una mejorar real y efectiva de la prevención, especialmente en las pequeñas y medianas empresas». Con esta contundencia se expresaba este lunes el secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Palencia, Raúl Hierro, durante una concentración convocada junto a la UGT con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Los representantes sindicales han recordado que el pasado año se registraron en la provincia de Palencia más de 4.300 accidentes laborales, entre los que hubo que lamentar además una víctima mortal, «in itinere», es decir, que se dirigía o regresaba de cumplir su jornada laboral. «Queremos destacar que durante el último año la provincia de Palencia ha registrado un incremento superior al 13% en los accidentes laborales 'in itinere'', con un accidente mortal en la provincia en este tipo de desplazamiento. Y además, no olvidamos a los dos trabajadores del Ave fallecidos aquí, y recordamos también con profundo respeto que en los meses de marzo y abril perdimos a cinco trabajadores del sector minero, dos bomberos y tres trabajadores del campo. Ejemplos de compañeros que salieron a trabajar y no volvieron a sus hogares', manifestó Raúl Hierro.

El responsable de Salud Laboral de CC OO reclamó también «marcos regulatorios justos, más recursos para la Inspección de Trabajo y la participación activa de los sindicatos en esta transformación. Porque solo con la prevención, con derechos y diálogo social construiremos un futuro del trabajo digno, seguro y saludable». Asimismo, alertó de nuevos problemas vinculados al uso de las nuevas tecnologías. «La transformación digital y el uso creciente de la inteligencia digital suponen nuevos riesgos que deben ser regulados. No podemos permitir que la tecnología venga acompañada de más presión y más vigilancia y peores condiciones de seguridad mental», señaló.

Por su parte, la recientemente elegida secretaria general de UGT en Palencia, Laura Saiz, incidió también en la importancia de reforzar las inspecciones laborales. «Es un día para recordar, pero también para reivindicar, por cada enfermedad profesional o cada vida truncada. Exigimos que se aumenten los recursos de la Inspección de Trabajo. No podemos seguir permitiendo que la falta de recursos humanos y técnicos deje sin control a las empresas que incumplen la normativa. Al tejido empresarial recordarle que tiene que concienciarse de que la prevención no puede ser un mero trámite administrativo», manifestó la dirigente ugetista.

Asimismo, recalcó la necesidad de que las empresas asuman también la necesidad de incluir planes de seguridad laboral y exigir el cumplimiento de todos los protocolos. «La cultura de prevención tiene que formar parte del ADN de toda empresa. También hay que hacer hincapié en los riesgos psicosociales. Urge una gestión real y comprometida. No se puede seguir mirando hacia otro lado», señaló.