Los accidentes laborales graves aumentaron el 80% entre enero y junio

El Norte Palencia Lunes, 18 de agosto 2025, 13:43

CCOO ha alertado del incremento de la siniestralidad laboral grave y mortal en la provincia de Palencia durante el primer semestre de este año. El sindicato cifra en dos los accidentes mortales en ese periodo de 2025 (ambos en la construcción) frente a uno en el mismo periodo de 2024 (in itinere), y sitúa en el 80% el incremento de los accidentes graves «debido a que en la construcción y los servicios crecen peligrosamente». Los datos oficiales sitúan en nueve los accidentes laborales graves entre enero y junio de 2025 (tres en la construcción, cuatro en servicios y dos en el sector agrario) frente a los cinco del mismo periodo en 2024 (uno en el sector agrario, la construcción, la industria y los servicios, y uno in itinere).

En total, en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 965 accidentes laborales en la provincia de Palencia (entre leves, graves, mortales e in itinere) frente a los 954 del mismo periodo en 2024, lo que supone un aumento del 1,15%.

«Los accidentes mortales se concentran en una rama de alto riesgo como es la construcción, evidenciando que la prevención real sigue sin llegar donde más falta hace», señala Raúl Hierro García, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Palencia, que incide en que, en los accidentes in itinere, «aunque hay descensos en algunos casos, siguen representando un riesgo estructural que exige planes de movilidad segura para toda la plantilla».

Los datos oficiales muestran un ligero descenso en los accidentes laborales 'sin baja' respecto al mismo periodo de 2024. «Pero esta cifra no debe engañarnos, no es una mejora de la seguridad, es un espejismo estadístico», agrega Raúl Hierro, que destaca que las enfermedades profesionales «continúan invisibilizadas, con apenas variación en su reconocimiento, lo que demuestra que se siguen ocultando sus causas laborales». «En sectores feminizados y agrarios, esta ocultación es aún más flagrante», apostilla.

«Desde el sindicato provincial de CCOO exigimos que la patronal y las administraciones asuman su responsabilidad, refuercen la inspección y garanticen planes preventivos efectivos. Reducir la siniestralidad no es una cuestión de suerte, sino de voluntad política y compromiso empresarial con la vida de la clase trabajadora», subraya Raúl Hierro.

Por su parte, UGT Castilla y León ha calificado como «escandalosos y muy alarmantes» los datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registrados durante el primer semestre de 2025 en la comunidad. Según los datos que ofrece el sinidicato, se han registrado un total de 14.703 accidentes laborales con baja, de los cuales 13.221 han sido accidentes de trabajo en jornada laboral; 287 enfermedades profesionales que han cursado con baja y 1.482 accidentes in itinere. «Sumando los 15.929 accidentes que han causado lesiones pero no han requerido baja médica, han sido 30.362 los castellanos y leoneses que han sufrido un accidente como consecuencia de su trabajo», agregan desde el sindicato.

«En cuanto a las víctimas mortales, han perdido la vida 27 personas trabajadoras en la comunidad autónoma, 24 de ellas en el centro de trabajo. Y sus causas son las habituales. Las de origen traumático por aplastamientos, golpes de objetos, sepultamientos, caídas de altura o tráficos, y las de naturaleza no traumática, que guardan relación directa con los riesgos psicosociales a los que están expuestas las personas trabajadoras y provocan infartos, embolias, ictus...», aseguran.

«Comparando el primer semestre de 2025 con el de 2024 se confirma que la siniestralidad laboral global se ha incrementado ligeramente (1,22%). Sin embargo, según la gravedad, la accidentalidad mortal ha crecido el 33%. Este porcentaje, que dobla el índice de incidencia nacional, supone el peor dato de la comunidad de todos los tiempos», indica el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGTCyL, Alberto Miguel, para quien estos datos «solo son la punta del iceberg de una realidad mucho más grave porque hay que sumar los que pasan a la esfera de la contingencia común por la desatención de las mutuas, que derivan sistemáticamente patologías profesionales al sistema público de salud».