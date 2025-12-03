Absueltos de abandonar el vehículo tras un vuelco y denunciar el dueño su desaparición

El titular del Juzgado de lo Penal de Palencia ha dictado una sentencia en la que absuelve a un hombre para quien el Ministerio Público ... solicitaba sendas multas de 8.640 y 1.800 euros por un delito contra la seguridad vial en concurso con un delito de simulación de delito, y a otro hombre para quien pedía una multa de 7.560 euros por un delito contra la seguridad vial.

Los hechos se remontan al 1 de junio de 2023, cuando los dos hombres, según el escrito de acusación de la Fiscalía de Palencia, circulaban con un vehículo propiedad de uno de ellos y se salieron de la vía a la altura del kilómetro 9,500 de la A-67, acabando por volcar. «Los dos hombres abandonaron el vehículo dejándolo en la mitad de la vía sin ningún tipo de señalización o alumbrado que advirtiese de su presencia, siendo conscientes del grave riesgo que comportaba», recogía el escrito del Ministerio Público.

El propietario del vehículo, el mismo día, acudió a la Policía Nacional y denunció que le había desaparecido el vehículo «con el propósito de enmascarar el siniestro», añadía la Fiscalía.