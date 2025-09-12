U2, ABBA, Mago de Oz, Taylor Swift y Nirvana se citan en Palencia
La Feria del Disco, que permanecerá hasta este domingo en el Paseo del Salón, reúne más de 50.000 referencias musicales con precios que oscilan desde un euro hasta los 500
Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:54
ABBA, U2, Los Beatles, Manowar, ACDC, Nirvana y Mago de Oz comparten espacio con Ricky Martin, Paco de Lucía o Taylor Swift. Todos ellos estarán ... hasta este domingo 14 en Palencia, concretamente en el Paseo del Salón, en las casetas que ocuparon los cuentos y las novelas durante la Feria del Libro, que llenó este espacio durante las Fiestas de San Antolín, hasta el pasado domingo.
La undécima edición de la Feria del Disco, CD y Vinilo, que el año pasado congregó a 4.000 visitantes en cuatro días en Palencia, se podrá disfrutar en horario de 12 a 15 y de 17:30 a 21:30 horas. A través de 22 casetas y siete expositores, llegados de distintos puntos de España como Jerez de la Frontera, Cádiz, Castellón, Madrid o Urueña, se podrá rebuscar entre más de 50.000 referencias fonográficas en todos los estilos y todos los formatos.
Vinilos, CDs, LPs y DVDs se exponen para el público palentino junto con pósters, libros o parches, en esta feria organizada por la Asociación para la Organización de Ferias y Certámenes Discográficas (ASOFED) en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia. «Da continuidad a las Fiestas de San Antolín, con esta Feria de Disco que llena unos días más el Salón y le da una ambientación musical a la ciudad que también vale la pena por el matiz musical que tiene la ciudad, con el Palencia Sonora», afirmó este jueves el concejal de Cultura, Fran Fernández.
Esta edición volverá a contar con dos sesiones de pinchadiscos, el sábado de 19 a 21 horas y el domingo 14, de 12:30 a 14:30 horas, en esta ocasión con canciones para los más pequeños, a cargo del «afamado y reconocido» pinchadiscos 'El Inquilino Comunista', que animará y amenizará la Feria con la mejor música de todas las épocas.
Un oasis para los coleccionistas y un lugar para rebuscar y encontrar aquella melodía o cantante deseado, con precios que pueden oscilar desde un euro hasta los 500. «Tras años difíciles, artistas como Bruce Springsteen mantuvieron vivo el formato de los vinilos y ahora los grupos nuevos apuestan por él», reconocía Carlos Ramírez, presidente de ASOFED, quien subrayaba el resurgir de este formato. «Las plataformas digitales han ayudado a difundir la música, pero eventos como este dan prestigio y personalidad al vinilo», agregaba.
«Aquí hay para todos los públicos y para todos los gustos. Animo a que la gente venga con los niños, para que los niños vean, conozcan lo que es un disco», argumentó Carlos Ramírez, y subrayó los conocimientos culturales como la geografía, la historia y los idiomas, que otorga este formato musical.
