U2, ABBA, Mago de Oz, Taylor Swift y Nirvana se citan en Palencia

ABBA, U2, Los Beatles, Manowar, ACDC, Nirvana y Mago de Oz comparten espacio con Ricky Martin, Paco de Lucía o Taylor Swift. Todos ellos estarán ... hasta este domingo 14 en Palencia, concretamente en el Paseo del Salón, en las casetas que ocuparon los cuentos y las novelas durante la Feria del Libro, que llenó este espacio durante las Fiestas de San Antolín, hasta el pasado domingo.

La undécima edición de la Feria del Disco, CD y Vinilo, que el año pasado congregó a 4.000 visitantes en cuatro días en Palencia, se podrá disfrutar en horario de 12 a 15 y de 17:30 a 21:30 horas. A través de 22 casetas y siete expositores, llegados de distintos puntos de España como Jerez de la Frontera, Cádiz, Castellón, Madrid o Urueña, se podrá rebuscar entre más de 50.000 referencias fonográficas en todos los estilos y todos los formatos.

Vinilos, CDs, LPs y DVDs se exponen para el público palentino junto con pósters, libros o parches, en esta feria organizada por la Asociación para la Organización de Ferias y Certámenes Discográficas (ASOFED) en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia. «Da continuidad a las Fiestas de San Antolín, con esta Feria de Disco que llena unos días más el Salón y le da una ambientación musical a la ciudad que también vale la pena por el matiz musical que tiene la ciudad, con el Palencia Sonora», afirmó este jueves el concejal de Cultura, Fran Fernández.

Esta edición volverá a contar con dos sesiones de pinchadiscos, el sábado de 19 a 21 horas y el domingo 14, de 12:30 a 14:30 horas, en esta ocasión con canciones para los más pequeños, a cargo del «afamado y reconocido» pinchadiscos 'El Inquilino Comunista', que animará y amenizará la Feria con la mejor música de todas las épocas.

Un oasis para los coleccionistas y un lugar para rebuscar y encontrar aquella melodía o cantante deseado, con precios que pueden oscilar desde un euro hasta los 500. «Tras años difíciles, artistas como Bruce Springsteen mantuvieron vivo el formato de los vinilos y ahora los grupos nuevos apuestan por él», reconocía Carlos Ramírez, presidente de ASOFED, quien subrayaba el resurgir de este formato. «Las plataformas digitales han ayudado a difundir la música, pero eventos como este dan prestigio y personalidad al vinilo», agregaba.

«Aquí hay para todos los públicos y para todos los gustos. Animo a que la gente venga con los niños, para que los niños vean, conozcan lo que es un disco», argumentó Carlos Ramírez, y subrayó los conocimientos culturales como la geografía, la historia y los idiomas, que otorga este formato musical.