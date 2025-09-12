El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Puestos de la Feria del Disco en el parque del Salón.

Puestos de la Feria del Disco en el parque del Salón. Marta Moras

U2, ABBA, Mago de Oz, Taylor Swift y Nirvana se citan en Palencia

La Feria del Disco, que permanecerá hasta este domingo en el Paseo del Salón, reúne más de 50.000 referencias musicales con precios que oscilan desde un euro hasta los 500

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:54

ABBA, U2, Los Beatles, Manowar, ACDC, Nirvana y Mago de Oz comparten espacio con Ricky Martin, Paco de Lucía o Taylor Swift. Todos ellos estarán ... hasta este domingo 14 en Palencia, concretamente en el Paseo del Salón, en las casetas que ocuparon los cuentos y las novelas durante la Feria del Libro, que llenó este espacio durante las Fiestas de San Antolín, hasta el pasado domingo.

