Más de 500 atletas llenan de emoción y competitividad el Trofeo Feria Chica

El atletismo volvió este domingo a dejar una imagen de fortaleza en Palencia con los deportistas presentes en las instalaciones del Campo de la Juventud ... en el XXXVII Trofeo Feria Chica, que se celebró con una participación masiva, un ambiente festivo y un nivel competitivo a la altura de las grandes citas del calendario nacional.

Más de 500 atletas de todas las edades compitieron a lo largo de la jornada en un evento que volvió a reunir a figuras consolidadas del atletismo español y a centenares de jóvenes promesas en una apuesta decidida por el futuro de este deporte.

Organizado por el Patronato Municipal de Deportes y el Club Atletismo Puentecillas Palencia, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Federación de Atletismo de Castilla y León y la Delegación Palentina, el Trofeo Feria Chica volvió a situar a Palencia como epicentro del atletismo regional, gracias a una competición incluida en el calendario oficial de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Uno de los grandes éxitos de la jornada fue la enorme acogida que tuvieron las pruebas de base –uno de los claros objetivos de la edición–. Las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 registraron una participación superior a los 300 atletas, llegados desde toda Castilla y León y otras comunidades. Desde primera hora de la tarde, las gradas del Campo de la Juventud contaron con un público entregado que animó a los más pequeños, protagonistas de unas pruebas marcadas por la ilusión, el esfuerzo y el compañerismo.

«Estamos muy satisfechos con la participación y el nivel de esta edición. Sabemos que no tenemos un presupuesto muy alto y existe una gran competencia. A pesar de todo, seguimos siendo una referencia a nivel regional. Somos una cita para que los pequeños puedan compartir escenario con grandes figuras, siempre buscamos dar esa visibilidad a los atletas palentinos. Es cierto que nos gustaría poder contar con Carla Gallardo, Óscar Husillos y Marta García, sabemos que es complicado pero seguimos trabajando para poder organizar un mitin donde podamos verles competir en casa», afirmaba Francisco Caballero, responsable del Club de Atletismo Puentecillas.

El trofeo contó de manera simultánea e intercalada con las pruebas absolutas, que reunieron a algunos de los mejores atletas del país en sus respectivas disciplinas. En los 800 metros masculinos, el valenciano Aarón Ceballos Mateu cumplió con los pronósticos y se impuso con solvencia, dejando su mejor marca personal (1:48.85). En dicha prueba, Pablo Sanz fue segundo y Marco Leonardo, tercero. También brilló el palentino Diego Andrés Dougan (Club de Atletismo Puentecillas), campeón de España sub 20 y sub 23 en 110 metros vallas, que ofreció una actuación sólida para triunfar en su disciplina con una marca de 14.68, por delante de Rubén Revuelta y de Rubén Martínez.

Todas las miradas estaban situadas en el salto de altura femenino. La subcampeona de España Una Stancev lideró la competición de salto de altura con su mejor marca de la temporada (1.85 metros), seguida por la palentina Aitana Alonso Simón (1.76 metros), que terminó en segunda posición. La saltadora del Valencia Club Atletismo no logró superar los 1.79 metros y no pudo batallar con una de las grandes figuras a nivel nacional. La mejor noticia fue para otra palentina, Alba Noelia Moreno (1.70 metros), que terminó tercera y logró la marca mínima para el Campeonato Mundial Universitario.

Marca «decente»

«Estoy encantada de poder competir en el Trofeo Feria Chica. Este año no estoy contenta con el resultado, pero la marca ha sido decente. El tiempo nos ha acompañado y como parte positiva me llevo la gran marca de mi compañera Alba. Me encanta competir en casa porque estoy acostumbrada a la pista y resulta más fácil competir», subrayaba Aitana Alonso.

El triple salto tuvo color local gracias a Alejandra Gutiérrez Fuente (Club de Atletismo Puentecillas) por delante de Sara Isam y Paola Peña, mientras que en lanzamiento peso se vivió una vibrante pugna entre Fiona Mar (segunda) y Eva Cuenca (primera).

El salto de altura masculino fue otro de los platos fuertes del programa, con victoria para Ignacio Bernardo, con Eduardo Cobas segundo y Daniel Ortega tercero. Por último, en los 400 metros, el triunfo fue para Alejandro González y Celia Cortés en categorías masculina y femenina, respectivamente.