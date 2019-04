Los 3.298 accidentes laborales sin baja en 2018 en Palencia supusieron el 64% del total Julián Martínez, de UGT, y Juan Carlos González y Luis González, de CC OO. / Antonio Quintero UGT y CC OO convocan para mañana una concentración contra la precariedad del empleo y en defensa de las condiciones de los trabajadores RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Jueves, 25 abril 2019, 20:21

El Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo se conmemora este domingo, y con el lema 'Trabajos tóxicos. Toma el control. Exige un trabajo sin riesgos', las organizaciones UGTy CC OO han convocado una concentración mañana, a las 12:00 horas en la plaza de los Juzgados de la capital palentina, para poner de manifiesto el derecho de los trabajadores a tomar el control sobre sus condiciones laborales y exigir un trabajo sin riesgos. Y es que los datos de siniestralidad laboral no mejoran, con un aumento del 1,15% de los accidentes laborales con baja en Palencia (1.852 en 2018, frente a los 1.831 en 2017). Peores son esos datos referidos a accidentes sin baja, pues hubo en Palencia 3.298 en 2018, lo que supuso el 64% del total de accidentes de trabajo.

«El mercado de trabajo se ha precarizado durante los años de crisis, una precarización que sigue instalada estructuralmente en la actualidad. La reforma laboral de 2012 reforzó el poder unilateral de los empresarios, dándoles las herramientas para hacer prevalecer sus intereses sobre los de la clase trabajadora para aumentar sus beneficios a costa de empeorar las condiciones laborales, menoscabando así la seguridad y salud de los trabajadores», ha señalado el secretario provincial de UGT, Julián Martínez, que hizo hincapié en la incidencia que tienen en la siniestralidad laboral tanto la temporalidad como la parcialidad. «La inseguridad laboral, junto con el empeoramiento de las condiciones laborales, condiciona la capacidad de defensa de los trabajadores frente a las agresiones presentes en el medio laboral, porque los trabajaodres tienen que aceptar circunstancias más precarias y más peligrosas para su seguridad, con el único motivo de poder mantener su puesto de trabajo», ha Julián Martínez, que recalcó que los accidentes laborales sin baja son mayores en las estadísticas que los que requirieron baja laboral.

«Tradicionalmente, los accidentes con baja eran más numerosos que los que no causaban baja, pero a raíz de la reforma laboral se invirtió esta tendencia. En Palencia, en 2006, hubo 3.196 accidentes con baja, frente a los 2.766 sin baja. En 2013, después de años de crisis y ya con la reforma laboral de 2012, hubo 1.322 accidentes con baja frente a los 2.933 accidentes sin baja, tendencia que se ha seguido manteniendo en los años siguientes. En 2018, se notificaron en España 730.686 accidentes sin baja, lo que supone el 55% del total de los accidentes de trabajo», afirmó Julián Martínez, que incidió en que «es evidente que las mutuas han endurecido sus criterios para conceder bajas laborales, reservándolas solo para aquellos casos que revisten una mayor gravedad».

«Se está produciendo un trasvase de accidentes que deberían haberse calificado como leves hacia los accidentes sin baja, lo que supone al final un gasto mayor para el Sistema Nacional de Salud», añadió Martínez, que destacó el «espectacular» aumento de las muertes por accidentes laborales de tráfico.

«Durante 2018, 249 trabajadores fallecieron en España. Las muertes ocurridas durante la jornada laboral fueron 113 (33 más que en 2017), y 136 por accidente laboral en tráfico in itinere (14 más que en 2017). En Palencia, en 2018, hubo 46 accidentes en jornada laboral y 106, en tráfico in itinere, sin muertes», agregó Martínez, que exige al nuevo Gobierno y Parlamento que surja de las elecciones generales de este domingo que «deroguen las reformas laborales y adopten un nuevo marco legal que combata la precariedad laboral y acabe con las condiciones de trabajo asociadas al incremento de los daños a la salud».

Por su parte, el secretario de Organización y Salud Laboral de Comisiones Obreras en Palencia, Juan Carlos González, señalo que el 28 de abril «tiene dos objetivos claros: denunciar la falta de medidas preventivas en las empresas y en el entorno laboral, y recordar a las víctimas de accidentes laborales mortales durante 2018».

«En España, en 2018, siguió incrementando la siniestralidad laboral. Se registraron más de 1,3 millones de accidentes laborales, 152 cada hora. 652 personas perdieron la vida en accidentes de trabajo, dos trabajadores cada día. En Castilla y León se han incrementado también las cifras de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, sobre todo desde 2013, donde hubo un punto de inflexión en la trayectoria de la siniestralidad laboral, coincidiendo con la aprobación de la reforma laboral del PP», señaló Juan Carlos González, que incidió en cómo en la región se pasó de 34 accidentes laborales mortales en 2017, a los 43 en 2018.

«En Palencia, el número de accidentes de trabajo con baja creció un 1,15% en 2018. Es verdad que, de todas las provincias de Castilla y León, junto con Salamanca somos la que menos ha crecido, pero no así en los años anteriores. Las enfermedades profesionales han descendido un 5,71% en 2018, y los accidentes in itinere, un 1,06%», subrayó.

«Con respecto a los accidentes sin baja, se ha pasado de 3.291 en 2017 a 3.298 en 2018 (un 0,23% más), y las enfermedades profesionales, de 28 en 2017 a 42 en 2018», subrayó Juan Carlos González, que incidió en cómo se está detectando un incremento claro de los procedimientos de determinación de contingencia que inician los trabajadores.

«Son aquellos cuando han tenido un accidente de trabajo y no se considera como tal, tienen que ir al INSS a que reconozca si es de origen laboral o común. Llevamos 52 en el primer trimestre de 2019, por los 150 en 2018. El empresario cada vez con más frecuencia intenta camuflarlos para que no repercuta en la bonificación por menores accidentes. Cómo no sea testigo el propio empresario del accidente, no elabora el parte del accidenet de trabajo y si no hay parte, el INSSdetermina que la contingencia es de origen común», agregó.