200 velas para Celestina y Eufemia

La residencia La Piedad de Herrera de Pisuerga vivió el pasado 16 de septiembre una jornada muy especial. Dos de sus residentes más veteranas, Celestina ... Garrán y Eufemia Bravo, celebraron su 100 cumpleaños rodeadas de familiares, amigos y trabajadores del centro.

La coincidencia hace que su caso sea único, ya que ambas ingresaron en la residencia un mes de agosto, comparten habitación y, además, nacieron el mismo día, por lo que cada 16 de septiembre celebran juntas su cumpleaños.

Para conmemorar esta fecha, el centro organizó una pequeña fiesta en la que no faltaron globos, música y tartas con el número 100. Las dos soplaron las velas entre aplausos y felicitaciones, y recibieron el cariño de sus familias, del equipo que conforma el centro y de los demás residentes.

Celestina recibió la visita de toda su familia, que no se quiso perder un momento así, y Eufemia pudo disfrutar de la presencia de su hija, quien se desplazó desde Valladolid hasta este municipio de Palencia para acompañar a su madre en esta fecha tan destacada.

Cristina López, actual directora del centro, explica que Celestina, aunque nació en Asturias, llevaba muchos años viviendo en Alar del Rey hasta que en agosto de 2024 ingresó en el centro mientras que Eufemia lo hizo antes, en agosto del año 2017, tras residir en Micieces de Ojeda.

Una residencia al completo

La Residencia La Piedad, gestionada por Mensajeros de la Paz, cuenta con 60 plazas que actualmente están cubiertas, de las cuales 30 son concertadas y otras 30 privadas. La mayoría de sus residentes superan los 90 años, lo que eleva de forma significativa la edad media del centro.

La mayor parte procede de localidades próximas a Herrera de Pisuerga o tiene familiares en la zona, lo que facilita las visitas. Desde la dirección se destaca que el principal objetivo es garantizar una óptima calidad de vida, tratando a los mayores en situación de dependencia con cariño y respeto.

El centro subraya además la importancia de ofrecer una atención personalizada, con profesionales comprometidos y unas instalaciones acogedoras que permitan a los residentes sentirse como en casa.