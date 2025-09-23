El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celestina Garrán, con un ramo de flores, y Eufemia Bravo, también con un peluche.

200 velas para Celestina y Eufemia

Las dos centenarias, que ingresaron un mismo verano y hoy comparten habitación en Herrera de Pisuerga, festejan su 100 cumpleaños rodeadas de compañeros, familiares y trabajadores de la residencia

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:20

La residencia La Piedad de Herrera de Pisuerga vivió el pasado 16 de septiembre una jornada muy especial. Dos de sus residentes más veteranas, Celestina ... Garrán y Eufemia Bravo, celebraron su 100 cumpleaños rodeadas de familiares, amigos y trabajadores del centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  3. 3

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  4. 4

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  5. 5 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  6. 6

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  7. 7

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  8. 8

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  9. 9

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  10. 10

    Investigan a tres trabajadores de La Fiestuki por «mentir» en un juicio por asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 200 velas para Celestina y Eufemia

200 velas para Celestina y Eufemia