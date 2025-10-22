El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

La viñeta de Sansón: 'Dos opciones'

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:29

Comenta
Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  3. 3

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  4. 4

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  5. 5

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  6. 6

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  7. 7

    La estación de autobuses cumple medio año de incómodas obras sin visos de una nueva
  8. 8 Herido un hombre de 52 años al volcar una furgoneta a las afueras de Íscar
  9. 9

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
  10. 10 Dos mujeres heridas en una colisión entre un autobús urbano y un coche en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La viñeta de Sansón: 'Dos opciones'