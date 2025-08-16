El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las cargas policiales en Torre Pacheco. Reuters
EL FARO DE AQUALUNG

Soplan vientos de desguace

«Una sociedad enferma es aquella que permite que unos neonazis vayan a Torre Pacheco a la caza del emigrante»

Vicente Álvarez

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:45

Se están poniendo de moda tantas cosas terribles que es casi mejor encerrarse una cueva y esperar a que pase el temporal. Y es que ... soplan vientos de desguace. Antes de dejarnos para siempre hace cinco años, el añorado Aute, congelado en un vacío de rascacielos y cascadas, ya nos previno de las genocidas escaladas donde Caín hace de Abel, donde Abel hace de Caín. Se ha blanqueado demasiado a los monstruos. Y los monstruos ya están aquí. Anticipando los vientos de desguace. En toda esta loca deriva lo que uno lleva peor es el tema de la sanidad. Será que algunos empezamos a ver las orejas al lobo. Hace no mucho hubo una fuerte polémica porque una influencer (sigo sin saber muy bien qué es eso), tras ser diagnosticada en Estados Unidos de cáncer, se había mudado a España para seguir con el tratamiento, asegurando que allí la sanidad es una basura, un negocio donde te tratan como a un cliente, no como a un paciente. Fueron muchos los que criticaron la hipocresía de todos estos influencers y youtubers que se van de España para no pagar impuestos pero que ante cualquier problema grave de salud regresan para ser tratados aquí.

