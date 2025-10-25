El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Anthony Hopkins, en ´El silencio de los corderos'. El Norte
El faro de Aqualung

La seducción del mal

«Lecter es una terrible metáfora de la maldad. Le gusta matar y lo hace con deleite. Todos los asesinos guardan tesoros de sus víctimas. Él no lo hace»

Vicente Álvarez de la Viuda

Vicente Álvarez de la Viuda

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:41

Comenta

Cuando en la última escena de 'El silencio de los corderos' vemos que Hannibal Lecter ha encontrado al doctor Chilton una sonrisa de satisfacción nos ... invade, a pesar de que sabemos que lo siguiente que va a hacer es asesinarlo y comérselo (quizá regado con un buen chianti). ¿Qué es lo que nos lleva a ponernos del lado de un asesino despiadado que no sólo mata, sino que también se come a sus víctimas? ¿Por qué nos apasionan los villanos? ¿El discreto encanto de la perversidad tiene tanto poder de fascinación? ¿Es cierto que el ser humano siente una terca atracción por los abismos?

