Los desplazados palestinos se dirigen al sur de la Franja para escapar de la ocupación del Ejército hebreo. Reuters
El faro de Aqualung

El crimen del siglo

«Si la sociedad no responde ante la masacre que vemos cada día en nuestros televisores, le estamos dando vía a los monstruos para hacer lo que quieran»

Vicente Álvarez de la Viuda

Vicente Álvarez de la Viuda

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:38

Cuando me pregunten a qué religión pertenezco, diré: a la del Col de Marie-Blanque. Los amantes del ciclismo suscribimos al cien por cien la ... famosa frase del poeta escocés Kenneth White. Y desde ese amor incondicional por el ciclismo uno reflexiona, valora y opina sobre lo sucedido en el accidentado final de la Vuelta a España. Merece la pena reflejarlo porque no resulta nada desdeñable pensar que muchos de los que se escandalizaron con lo sucedido, muchos de los que clamaban por la seguridad de los ciclistas, pertenecen a un colectivo al que el ciclismo les importa una mierda. Dejando claro que la violencia nunca es la solución y que siempre que hay una gran manifestación aparecen grupúsculos cuyo único fin es montar el pollo, no se puede obviar que la inmensa mayoría se portó de forma pacífica, limitándose a denunciar que el ciclismo sirviera para blanquear un genocidio e impidiendo finalizar la carrera.

Espacios grises

