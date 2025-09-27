El crimen del siglo

Cuando me pregunten a qué religión pertenezco, diré: a la del Col de Marie-Blanque. Los amantes del ciclismo suscribimos al cien por cien la ... famosa frase del poeta escocés Kenneth White. Y desde ese amor incondicional por el ciclismo uno reflexiona, valora y opina sobre lo sucedido en el accidentado final de la Vuelta a España. Merece la pena reflejarlo porque no resulta nada desdeñable pensar que muchos de los que se escandalizaron con lo sucedido, muchos de los que clamaban por la seguridad de los ciclistas, pertenecen a un colectivo al que el ciclismo les importa una mierda. Dejando claro que la violencia nunca es la solución y que siempre que hay una gran manifestación aparecen grupúsculos cuyo único fin es montar el pollo, no se puede obviar que la inmensa mayoría se portó de forma pacífica, limitándose a denunciar que el ciclismo sirviera para blanquear un genocidio e impidiendo finalizar la carrera.

Ese mismo día en Gaza asesinaron a unas decenas de niños y fueron desplazados unos millares de personas. Eso debería preocuparnos más que el hecho de que una etapa termine diez kilómetros antes o después. Porque, por encima de mi amor por el ciclismo, está mi empatía con las víctimas de una masacre. Además, sacar unas banderitas al paso de los corredores de poco sirve. Si quieres conseguir algo, tienes que molestar. Muchos queremos disfrutar con el ciclismo, pero tenemos claro que hay cosas más importantes. Y es que asesinar a niños está muy mal. Incluso peor que tirar una valla. Algunos no lo entienden. Llama la atención que los mismos que llamaron a los manifestantes terroristas o kale borroka describieran como «españoles de bien» a los manifestantes de Ferraz o Torre Pacheco. En Madrid no se asesinaron a niños, no se bombardearon hospitales, no se mató a la gente de hambre. En Madrid solo se interrumpió una prueba ciclista. «Perdí la cuenta de los niños que vi morir», le oigo decir a un médico español en Gaza. Pero Almeida y Ayuso dicen que no es genocidio y que lo importante es la Vuelta ciclista. Y esto no va de derechas ni de izquierdas. Va de humanidad. El ex primer ministro Dominique de Villepin, uno de los hombres más importantes de la derecha francesa, manifestó al respecto de lo sucedido que «España estaba salvando el honor de Europa». Y es que, si alguien se indigna más por la suspensión de una carrera que por el exterminio de 65.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños, a lo mejor tiene un problema. Dicen aquellos a los que tanto les enfureció lo sucedido que con estas acciones no se consigue nada, un argumento que invalida cualquier protesta en todo ámbito. Y aunque parar el final de la Vuelta no va a acabar con el genocidio de Gaza, lo que sí que ha hecho es visibilizarlo y hacerlo llegar a más gente. Nada más (y nada menos) que eso.

No se puede discutir el aumento del foco y el debate a raíz de las protestas. El efecto dominó siempre funciona. Algo que ya empieza a suceder. Sólo hay que ver las noticias de los últimos días. Si la sociedad no responde ante la masacre que vemos cada día en nuestros televisores, le estamos dando vía a los monstruos para hacer lo que quieran. Si aceptamos este genocidio habremos alcanzado un punto de no retorno y seremos todos culpables por haber dejado que los monstruos ganen (y en los monstruos incluyo, por supuesto, a Hamas). Hace 50 años, el recientemente fallecido Rick Davies compuso uno de los grandes himnos de Supertramp. «Ellos están planeando el crimen del siglo», así comenzaba 'Crime of the century'. En la canción habla de sus planes, de cómo están violando el universo, de cómo pasan de ser malos a peores. «¿Quiénes son esos hombres codiciosos que buscan la gloria? Arranquémosles las máscaras y veamos. Pero, no puede ser, ¡oh! no. Somos tú y yo». Pues eso.