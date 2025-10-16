El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ceremonia de firma del Plan de Paz para Oriente Próximo, en Egipto, este lunes. Efe

Trump y todos esos mindundis

«Los dirigentes mundiales juegan el papel de invitados pobres en la boda del pariente rico»

Tomás Val

Tomás Val

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:20

¿Usted se ha sentido alguna vez un mindundi? Me temo que sí, la vida se complace en recordarnos que somos unos pelanas, unos don ... nadie, carentes de la más mínima importancia e influencia. Siempre difuminados en la multitud, sin saber lo que es el protagonismo, aplaudiendo vidas ajenas, envidiando vidas ajenas. Ya saben perfectamente de qué les hablo. Y, sin embargo, a la vida, de vez en cuando, le gusta gastar bromas. Por una vez, esos a quien siempre vemos en lo más alto de la tribuna, acaparando las miradas, admirados por todos, les ha tocado el papel de pelagatos, muñequitos anónimos. Sánchez, Macron, Meloni, Starmer, Erdogan, hasta el presidente de la FIFA, Infantino, que qué hará allí, todos los mandamases detrás de Trump como títeres.

