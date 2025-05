Tiempos paganos

Me resulta desoladora la actual ausencia de piedad, la falta total de empatía que los actuales humanos tenemos con las víctimas. Simpatía y empatía son ... dos palabras curiosas que a veces tendemos a confundir. Simpatía procede de sim –con– y phátos, sufrimiento.Empatía de en –dentro– y pháthos. La simpatía, sólo acompaña; la empatía, comparte el dolor, sienteel mismo sufrimiento.

Hoy todo parece haber desaparecido, ni acompañamos ni compadecemos. Millones de personas asisten –asistimos– insensibles al horror de las víctimas en Palestina,en Ucrania, en Sudán, en Siria… Millones de estadounidenses contemplan, muchos de ellos cómplices, las ocurrencias de Trump que expulsa, encarcela, deporta a los inmigrantes…

Los antiguos romanos –como antes los hititas, los griegos, los persas, los cartaginenses, todos– no experimentaban ninguna misericordia por las víctimas: al vencido se le torturaba, se le mataba, violaba y nadie elevaba un lamento solidario. Ciudadanos de la República romana, se consideraban poseedores de una alta moral, civilizados, cultos, avanzados, se vanagloriaban de vivir en la mejor sociedad de la Historia… Como nosotros, como los europeos, los americanos… Para los paganos no existía el prójimo. Cortaban hasta la cabeza de los perros en las ciudades conquistadas y desperdigaban los restos humanos con los de los animales. Ningún filósofo se lamentaba de ese comportamiento. Fue el cristianismo el que introdujo los conceptos de misericordia, de empatía, de piedad. El cristianismo nos enseñó a no soportar el sufrimiento ajeno, a que nos doliera.

Vivimos tiempos de paganismo, aunque sean los más fanáticos religiosos, ya sea de Cristo o de Yahvé, los que siembran el sufrimiento, el horror por doquier. Ahí está el vicepresidente americano, Vance, dando lecciones de catolicismo, mientras ayuda en el genocidio palestino. Tiempos sin dios, días de paganismo donde solo se rinde culto al poder.