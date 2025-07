Diferencias entre corruptos y muchos legisladores

Comenta Compartir

Imaginemos que, en esas leyes promulgadas a la carta -parece ser- por Montoro, no hubiese mediado soborno alguno. ¿Podríamos entonces hablar de corrupción? Me ... da la impresión, a juzgar por las charlas de café, que lo que nos escandaliza es que esos políticos se metan dinero al bolsillo, que acepten coimas de los poderosos por llevar el agua a sus molinos. ¿Es más reprobable una ley que exonera de pagar impuestos a los ricos si se hace mediante soborno que si es meramente ideológica? Al final, todo consiste en un traspaso de dinero de los pobres a los ricos. Es lo que lleva haciendo Trump sin disimulo y con aplausos durante años: transferencias de billones de dólares de la cuenta de los pobres a las de sus amigos millonarios. Todo lo que se recorta en educación, sanidad, ciencia, pensiones, etc, sale de los bolsillos de los más necesitados y acaba en los de los ricachones. Algo muy parecido a lo que, aseguran, hizo Montoro: bajar los impuestos a las grandes empresas. Qué cosas, legislar a la carta y Rajoy sin enterarse, aunque sus medidas anti crisis consistieron, esencialmente, en lo mismo. Montoro, si todo esto se confirma, es un corrupto porque se embolsó las migajas que los ricos ofrecen a sus siervos. Trump, que legisla como los bandoleros, no lo es; los que gestionaron la pasada crisis con medidas que casi nos matan, tampoco. Aunque las leyes y sus efectos fueran los mismos. Para ser corrupto hay que ser como Ábalos, como Bárcenas, como Koldo: chorizos, no grandes gestores económicos. ¿Cómo era aquello de Rufián, lo de la corrupción cutre y la premium? Guárdenos Dios de los malvados y avarientos que escriben en el BOE, de los que dictan normas y exenciones de obligado cumplimiento, de los que esgrimen leyes como lanzamisiles. Los otros, los choricillos, los Roldán, las ranas de Esperanza Aguirre, los juanguerras, los Correas, los Bigotes, nos salen mucho más baratos. Y, además, ocultan el auténtico pudridero.

