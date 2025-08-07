Aprendiendo a convivir con el horror

Una mujer palestina sostiene a un niño en las inmediaciones de una clínica evacuada de la UNRWA, tras un ataque israelí.

Algún día, cuando los periodistas puedan entrar en Palestina sin el férreo control del ejército judío, nos enteraremos de las atrocidades que allí se están ... cometiendo. Veremos imágenes viejas, octogenarias, cuerpos torturados, niños muertos, esqueletos sólo piel y huesos… Cadáveres famélicos, estaba a punto de escribir, como si los muertos tuvieran hambre. Y abriremos los ojos con asombro, con fingido asombro y fingido espanto. Sabemos que en Gaza se está cometiendo un genocidio igual que, hace ochenta y cinco años, los alemanes y muchos europeos sabían que se quemaban judíos en las cámaras de los campos de concentración. Mucha gente vio los trenes de la muerte, vagones de animales repletos de seres humanos camino del sacrificio. Pero, ¿cómo condenar después de la II Guerra Mundial a un pueblo entero, a una nación entera, Alemania, que se necesitaba para tantas cosas? Finjamos que eran inocentes. Aunque, me temo, la diferencia entre mañana y ayer, entre la reacción a una atrocidad y otra –entre la de Hitler y Netanyahu– no va a ser la misma.

El mundo está cambiando a una velocidad asombrosa. Lo mejor que teníamos lo vamos dejando atrás, muchos piensan que las ideas de progreso, de libertad, de solidaridad son pesadas cargas que entorpecen nuestro paso hacia un futuro de mierda. Trump, al que muchos consideramos un payaso sin mayor importancia, un pobre loco peligroso, capitanea una transformación asombrosa y dañina. A quienes le votan en EE UU y aquí le defienden, les traen al pairo el sufrimiento, la injusticia, el abuso. ¿Cuánto le importan a Europa, al lameculos de Rutte, a la servil Von der Leyen, a usted y a mí, que seguimos comprando armas a Israel, a tantos jóvenes que abrazan el fascismo, los muertos de Gaza? Esas imágenes que saldrán de Gaza algún día es posible que ni alcancen la portada de los periódicos porque el horror se habrá normalizado en nuestras vidas.

