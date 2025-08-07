El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer palestina sostiene a un niño en las inmediaciones de una clínica evacuada de la UNRWA, tras un ataque israelí. Reuters / Dawoud Abu Alkas

Aprendiendo a convivir con el horror

«Sabemos que en Gaza se está cometiendo un genocidio igual que, hace ochenta y cinco años, los alemanes y muchos europeos sabían que se quemaban judíos en las cámaras de los campos de concentración»

Tomás Val

Tomás Val

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:39

Algún día, cuando los periodistas puedan entrar en Palestina sin el férreo control del ejército judío, nos enteraremos de las atrocidades que allí se están ... cometiendo. Veremos imágenes viejas, octogenarias, cuerpos torturados, niños muertos, esqueletos sólo piel y huesos… Cadáveres famélicos, estaba a punto de escribir, como si los muertos tuvieran hambre. Y abriremos los ojos con asombro, con fingido asombro y fingido espanto. Sabemos que en Gaza se está cometiendo un genocidio igual que, hace ochenta y cinco años, los alemanes y muchos europeos sabían que se quemaban judíos en las cámaras de los campos de concentración. Mucha gente vio los trenes de la muerte, vagones de animales repletos de seres humanos camino del sacrificio. Pero, ¿cómo condenar después de la II Guerra Mundial a un pueblo entero, a una nación entera, Alemania, que se necesitaba para tantas cosas? Finjamos que eran inocentes. Aunque, me temo, la diferencia entre mañana y ayer, entre la reacción a una atrocidad y otra –entre la de Hitler y Netanyahu– no va a ser la misma.

