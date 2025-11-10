El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista del barrio de La Fuentecilla, en Segovia, en una imagen de archivo. El Norte
Vidas breves

La última mudanza de Asunción

«Con el pelo blanco bien peinado y un pañuelo azul al cuello, tenía la mirada profunda de los que han aprendido a ser dueños de sí mismos en cualquier situación»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

A principios de los años noventa, Asunción vivía en el convento de Santa Cruz, monumento románico que tras la desamortización cayó en manos de la ... Diputación Provincial de Segovia. Resguardado en un paraje sombrío, a un paso del Eresma y rodeado por vegetación, antes que residencia de ancianos, el edificio había sido durante muchos años hospicio. Asunción llegó en su silla de ruedas, que manejaba con su mano derecha, la misma con la que tecleaba en su máquina de escribir, porque había perdido la movilidad del lado izquierdo. Con el pelo blanco bien peinado y un pañuelo azul al cuello, tenía la mirada profunda de los que han aprendido a ser dueños de sí mismos en cualquier situación. A Asunción le había tocado cambiar de vida, por lo menos, tres veces. Nació en Peñaflor, en Sevilla, y fue una de los muchos republicanos exiliados a Marruecos, por ser, como se decía entonces «de las otras ideas». Vivió durante años en Larache, donde trabajó como secretaria de dirección y aprendió a chapurrear el árabe, el francés y el inglés. Contaba que el pueblo marroquí era «espontáneo y trabajador, si hay gente que no les quiere es por ignorancia». En las primeras elecciones municipales de la democracia, en 1979, fue la única mujer en la lista por el Partido Comunista en su pueblo, aunque decía que le caía bien el Rey porque era «realista, y eso vale mucho»..

Este contenido es exclusivo para suscriptores

