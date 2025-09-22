El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente Macron y su esposa Brigitte, durante un acto en París. Efe
Vidas breves

Tootsie y otros modelos de mujer

«Los Macron podrá probar legalmente con facilidad que Brigitte es una mujer biológica, pero no creo que les sirva de mucho»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:12

Dustin Hoffman una vez encarnó a una mujer de bandera: Tootsie. Es la historia de un buen actor que no consigue trabajo por su carácter ... conflictivo y que, para salir del paro, se presenta disfrazado a un casting para un papel de mujer en una serie. Es tan convincente que en un primer momento le rechazan por ser «demasiado femenino». A partir de ahí cambia de registro y, como se dice hasta la saciedad ahora, se «empodera», sacude verbalmente, e incluso en la entrepierna, a los hombres que la tratan como una muñequita. Eso sí, siempre con los deliciosos modales de una representante de Avon.

