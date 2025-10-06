El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manifestación de studiantes por Palestina en Valladolid. Iván Tomé
Vidas breves

Los jóvenes no protestan bien

«Salvo para cuatro iluminados, manifestarse es un ejercicio de generosidad. No vas a estar cómodo con todo lo que escuchas o ves, pero piensas que es necesario»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:24

Creo que la vez que hice más huelgas fue en COU, con el referéndum de la OTAN a las puertas. De hecho, fue entonces cuando ... nació el hoy un tanto despistado sindicato de estudiantes. Más alto o más bajo, en los pupitres la voz era unánime en contra de la militarización, en un tiempo en el que la «mili» esperaba como pájaro de mal agüero al terminar el instituto a nuestros compañeros. Hubo protestas y faltamos a clase, a veces para ir de manifestación y otras porque nos vino bien quedarnos en casa. No había fisuras en nuestro pensamiento, a pesar de que un profesor nos dijo que igual si salía «No» Estados Unidos dejaba de importar los zapatos de Alicante. ¿Cómo podía comparar vender zapatos con las vidas de la gente? Así pensábamos entonces, como si fuéramos inmortales. Como si no tuviéramos nada que perder, y el mundo hubiera comenzado con nosotros. De cualquier forma, hubo referéndum y con González entramos en la OTAN. En torno a 1994 llegaron las protestas del 0,7%, y también salieron los estudiantes a la calle. Y en 2004, el motivo fue la guerra de Iraq. Causas parecidas, transversales, lejanas. Son la antítesis a ¿qué hay de lo mío?, que viene a ser la vida adulta.

