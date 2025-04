Y ahora, ¿qué?

Menos mal que ha vuelto la luz y la fabricación de papel higiénico está en marcha de nuevo. Una vez más, lineales vacíos como metáfora ... gráfica de hacia dónde nos dirigimos, si no cambiamos el rumbo.

El lunes estuve exactamente seis horas sin luz y comprendí que, contra todo lo que podía haber pensado hasta entonces, la vulnerabilidad era eso. Improvisé una comida fría, porque cocinar era imposible. Pude moverme en coche, porque estaba fuera del garaje, y con gasolina, que no habría tenido con qué pagarla. No pude llamar a mi familia y los mensajes del trabajo llegaban a cuentagotas. Al menos, estuve informada gracias a un viejo transistor. Y con papel y bolígrafo, comencé este artículo, por si acaso.

¿Quién podía pensar que se iba a cumplir una más de las profecías de los conspiranoicos? Anda que no lo advirtieron: el cierre de las centrales nucleares es un suicidio energético que provocará apagones generalizados. El Gobierno de Pedro Sánchez, y él mismo, es evidente que no. Y Red Eléctrica Española –que ¿de quién depende?–, tampoco. De hecho negó la posibilidad hace menos de un mes. Y sin embargo… Ya sabe, siempre habrá quien vea el dedo, y no la luna, y dirá que estas anomalías súbitas dan alas a los negacionistas.

Envidio la ligereza de espíritu de quienes vieron en el apagón la oportunidad perfecta para terracear y socializar en tan precioso día de primavera. Pero me cuesta. Me cuesta creer que esto no volverá a pasar; que se tomarán las medidas necesarias que los expertos señalan como determinantes; o que la política energética pasará a llamarse simplemente gestión energética. Pero sobre todo, me cuesta pensar que, si ocurre otra vez, no pillará otra vez a los de siempre sin papel higiénico que les permita limpiar su inefable civismo.