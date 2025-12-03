El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Alberto Núñez Feijóo, ofrece un discurso durante la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez, convocada por el PP en el Templo de Debod en Madrid. Efe
Cola de león

Palabra de Johan Cruyff

«Pareciera que los partidos de la derecha española estuvieran más preocupados en su lucha de machos cabríos que en parapetar al adversario a derrocar»

Susana Ahijado

Susana Ahijado

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:12

Comenta

Es importante el músculo; mucho más de lo que imaginábamos. Toda la vida creyendo que era suficiente con sudar la gota gorda y resulta que ... las pesas son las que garantizan realmente nuestro bienestar. Y se sabe ahora que los huevos y el pollo, las mejores fuentes de proteína, están por las nubes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    El carnicero que vino a Valladolid por amor
  5. 5

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  6. 6

    El antiguo rastro que animaba los domingos en la zona de copeo de Valladolid
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla
  8. 8

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  9. 9

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  10. 10 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palabra de Johan Cruyff

Palabra de Johan Cruyff