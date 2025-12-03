Es importante el músculo; mucho más de lo que imaginábamos. Toda la vida creyendo que era suficiente con sudar la gota gorda y resulta que ... las pesas son las que garantizan realmente nuestro bienestar. Y se sabe ahora que los huevos y el pollo, las mejores fuentes de proteína, están por las nubes.

Ojo a partir de cierta edad, una buena musculatura es la mejor aliada frente al envejecimiento. Reduce el riesgo de fracturas y caídas y garantiza una mejor movilidad y calidad de vida. Así que ya sabe, a hacer series de flexiones, que esto de sacar músculo está de moda.

Y si no, que se lo digan al Partido Popular, que anda que no presumió el domingo de eso, de músculo. En apenas unos días se montó una concentración con alocuciones y todo en pleno centro de Madrid. Y con miles de personas, para que luego digan que la derecha no se moviliza. El escenario, el parque del Cuartel de la Montaña. Ya sabe, junto a ese templo egipcio, y, para algunos, ahora también 'franquista' –chupito–, a pesar de construirse en el siglo II a. C.

Y aunque aquello pretendía ser una muestra de músculo frente a Pedro Sánchez, tras la entrada en prisión de su otra mano derecha –otro día hablamos de la mala suerte que tiene el presidente con las amistades–, fíjese que no me quito de la cabeza que se me asemejaba más a la danza de apareamiento del somormujo en tiempos de cortejo.

Es que no sé qué pensará usted, pero pareciera que los partidos de la derecha española estuvieran más preocupados en su lucha de machos cabríos que en parapetar al adversario a derrocar. Tanta testosterona desperdiciada… Cuidado con olvidar que el fin del galanteo es la conquista y no la pelea. Y aunque el músculo sea muy importante, «al fútbol se juega con el cerebro» que sirve para todo. Palabra de Johan Cruyff.