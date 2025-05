Comenta Compartir

En 1993, Verónica Forqué y Jorge Sanz protagonizaron la película 'Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo', en la que una actriz porno ... busca compañero para sus espectáculos en directo. La verdad es que no recuerdo si la he visto, aunque el filme fue exitoso en su momento consiguiendo dos premios Goya —mejor actriz de reparto para Rosa María Sardá y mejor música original—, pero no puedo evitar acordarme de ella cada vez que oigo algo sobre las «exnovias» del exministro Ábalos. Este miércoles está llamada a declarar precisamente una de ellas ante el Tribunal Supremo.

Claudia Montes, exmiss Asturias mayor de treinta, examiga del exresponsable de Transportes y exempleada, al parecer, de una filial de Renfe está dispuesta a colaborar con la justicia. Lo hará por videoconferencia porque no dispone de los recursos, dice, para trasladarse hasta Madrid. Durante poco más de dos años estuvo vinculada laboralmente a Logirail con un salario de mil euros mensuales que dan, sinceramente, para poco ahorro. Según algunas investigaciones, su contratación se habría producido, casualidades de la vida, un mes después de que Jéssica Rodríguez rompiera su «relación» extramatrimonial con Ábalos y con ella habría compartido en el tiempo Bizum de 1.300 euros del «amigo» Koldo. Supongo que nos acabaremos enterando de si Claudia sí sabía al menos dónde trabajaba o si, como Jéssica, simplemente tuvo que enviarle el curriculum al entonces ministro o pasó algún tipo de proceso de selección. En la película, Forqué y Sanz —siento destriparle el argumento, aunque seguro que lo sospechaba— acaban enamorándose. Suele pasar. El amor está donde menos se le espera porque es puro y limpio. Ay, el amor… qué bonito.

