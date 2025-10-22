¿Tiene hora?

Ni una caída mundial de Amazon Web Services ha impedido que La Oreja de Van Gogh 3.0 haya colgado el cartel de «no ... hay billetes» en ocho conciertos de su próxima gira. Se ha confirmado el ansia viva que poseía a sus seguidores desde que anunciaran la vuelta de Amaia Montero. Aquí somos muy de bloques, y si se es del de Amaia, se deja claro.

La cuestión es que el lunes falló la mayor red de servidores y eso afectó directamente a la funcionalidad de páginas web, pago con tarjeta y otros servicios. Una vez más, la tecnología recordándonos la importancia del dinero en efectivo. Y aunque tras el apagón parecía una cuestión empírica, algunos siguen obstinadamente el «haz lo que yo digo y no lo que yo hago» de Séneca. Con lo poco que cuesta guardar unos billetes en casa. Mire que luego nos pilla el hambre sin hornillo, sin linterna y sin monedas para comprar una lechuga.

La verdad es que tiene mérito vender cien mil entradas en una hora y eso que la gira empieza en mayo. Para entonces, muy a mi pesar, lo mismo seguimos con el horario que estrenamos el sábado. Ya sabe que Pedro Sánchez abandera la eliminación del cambio de hora y es indudable su peso internacional. ¡Menudos apretones de manos se dio con Trump!

Ni todo el escarnio que promueva o la ficción que genere la fachosfera podrán tapar los temas que él introduzca en nuestro debate. Es una cuestión de conveniencia, y él sabe lo que nos conviene. Pero, al lío, ¿usted prefiere el horario de verano o el de invierno? ¿Recicla los sobres? En lo que no admito discusión es en lo de la chistorra. ¡Menuda campaña de ensalzamiento! Pero, que me perdonen los navarros, mejor cecina de León o morcilla de Burgos. Aunque no despreciemos el chorizo, ¿eh? Que ya sabe que en Cantimpalos lo hacen muy rico.