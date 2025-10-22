El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cola de león

¿Tiene hora?

«Ni todo el escarnio que promueva o la ficción que genere la fachosfera podrán tapar los temas que él introduzca en nuestro debate»

Susana Ahijado

Susana Ahijado

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:28

Comenta

Ni una caída mundial de Amazon Web Services ha impedido que La Oreja de Van Gogh 3.0 haya colgado el cartel de «no ... hay billetes» en ocho conciertos de su próxima gira. Se ha confirmado el ansia viva que poseía a sus seguidores desde que anunciaran la vuelta de Amaia Montero. Aquí somos muy de bloques, y si se es del de Amaia, se deja claro.

