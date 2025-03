A las dos serán las tres

El cambio de horario, por mucho que usted esté deseando que las tardes sean más largas, es mal. Ojo, no lo digo yo; lo dicen « ... los expertos». Esa hora de diferencia en nuestro día a día que se presumía insignificante nos provoca alteraciones en el sueño, cansancio y hambre a horas inadecuadas. Pero no sólo eso. Esta «palpable disincronía con nuestra naturaleza biológica» puede causar daños cardiovasculares, obesidad y diabetes. Sesenta minutos de nada y el poder que tienen, oiga.

Así se entiende mejor ese empeño de la Comisión Europea por dejar siempre el mismo horario. Menos mal que están en todo y se preocupan por nuestra salud, incluso más que nosotros. Yo, que soy una inconsciente, sólo veía las ventajas de que anochezca más tarde para disfrutar de más horas de luz al salir del trabajo. Ya ve, me quedo con lo superficial y por eso no soy experta de nada.

La cuestión es que se suponía que 2025 sería el último año en el que habría que mover las manecillas del reloj, pero la cosa se retrasa, al menos, hasta el año que viene. Cuanto más mejor que nos quieren dejar el horario de invierno y a mí eso de que en el este peninsular a las nueve sea ya de noche en verano, me deprime bastante. Y ya si nos quitan esa hora que tenemos de más, calcule.

Comprendo que ese sería nuestro huso natural en virtud del meridiano de Greenwich, pero, qué quiere que le diga, a mi naturaleza biológica le preocupa más que la presbicia no me deje ver en condiciones el etiquetado y me la cuelen con la harina de gusano o el polvo de grillo, que comer antes o después. Así que ya sabe, recuerde que este sábado a las dos de la madrugada serán las tres y el año que viene la Comisión Europea dirá. Y lo que diga, siempre será por su bien.