La mitad de las plazas de profesor de Secundaria que ofertaba Castilla y León en las últimas oposiciones no se han cubierto. Dicho de otra ... forma, sólo 263 de los más de cuatro mil candidatos que se han presentado han aprobado. Y eso que se supone que optaban a convertirse en calificadores de la capacidad de aprendizaje de nuestros adolescentes… Dando ejemplo, como puede ver. Pero no se inquiete que aquí nadie se va a librar de sufrir despejando equis, por mucho que únicamente 35 docentes de matemáticas vayan a ser justos merecedores de la animadversión de su alumnado y de una de las 170 plazas ofertadas –los otros 922 que han suspendido, no deberían recibir ni eso–. Pero muchos, la conseguirán.

Así está el sistema: la educación en el esfuerzo ya no se practica ni en la propia Educación. Para qué estudiar si con puntos, la plaza de interino está asegurada. Espere al inicio del curso y verá cómo los sindicatos denuncian la inestabilidad del profesorado, el abuso de las interinidades y el desmantelamiento de la educación pública. También pedirán que se convoquen más plazas y dirán que no es vida eso de cambiar constantemente de destino. Pero ¿de quién es la culpa?

La UNESCO ha alertado sobre el incremento de la desmotivación entre los docentes. Al parecer, dos de cada tres han perdido la ilusión y casi la mitad se sienten agotados, estresados y deprimidos. Dentro de diez años los profesores no serán necesarios y los reemplazará la inteligencia artificial. Al menos eso cree Bill Gates. También dijo que la carne sintética es el futuro y sinceramente vivo con el firme propósito de llevarle la contraria. No sé si los educadores venideros portarán baterías, pero sí que si yo fuera uno de los de hoy, me pondría las pilas.