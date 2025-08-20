El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un grupo de alumnos, en una clase. Efe
Cola de león

¿De quién es la culpa?

«Así está el sistema: la educación en el esfuerzo ya no se practica ni en la propia Educación. Para qué estudiar si con puntos, la plaza de interino está asegurada»

Susana Ahijado

Susana Ahijado

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:30

La mitad de las plazas de profesor de Secundaria que ofertaba Castilla y León en las últimas oposiciones no se han cubierto. Dicho de otra ... forma, sólo 263 de los más de cuatro mil candidatos que se han presentado han aprobado. Y eso que se supone que optaban a convertirse en calificadores de la capacidad de aprendizaje de nuestros adolescentes… Dando ejemplo, como puede ver. Pero no se inquiete que aquí nadie se va a librar de sufrir despejando equis, por mucho que únicamente 35 docentes de matemáticas vayan a ser justos merecedores de la animadversión de su alumnado y de una de las 170 plazas ofertadas –los otros 922 que han suspendido, no deberían recibir ni eso–. Pero muchos, la conseguirán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  2. 2

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  3. 3

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  4. 4 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6

    La maldición de las butacas vacías del Teatro Zorrilla de Valladolid
  7. 7

    La ola de calor deja ya 19 muertes por las altas temperaturas en Valladolid
  8. 8

    Las comunidades de vecinos deben sustituir los contadores de agua de más de doce años
  9. 9

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  10. 10 La Encinona, el árbol de más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿De quién es la culpa?

¿De quién es la culpa?