Caramelos que eclipsan la luna

Puede que la certeza le viniera de su conocimiento de lo fantástico, pero se cree que el primero en argumentar que lo gratuito no existe, ... simplemente otro lo paga, fue el escritor de ciencia ficción Robert A. Heinlein, en su novela 'La luna es una cruel amante'. El concepto que pretende explicar es muy sencillo: la libertad o los derechos de uno no pueden significar la esclavitud de otro porque nunca nada sale gratis. La paradoja máxima de esta teoría es que esos terceros seamos precisamente nosotros y para colmo se nos pida gratitud al escuchar que se nos dará sin coste lo que sin duda vamos a sufragar con creces.

A partir de octubre, en julio si se tienen menos de quince años, los castellanos y leoneses viajaremos gratis en las líneas de autobús dependientes de la administración autonómica. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran acierto y con qué satisfacción iremos a votar apenas unos meses después! Como para no acudir a hacerlo, ¡si nos saldrá gratis! Además, podremos escoger papeleta sin miedo a equivocarnos, siempre que llevemos al lado un hijo, un sobrino o un nieto menor de dieciséis años porque, quizás para entonces, podrán tener —ellos, no usted— gafas y lentillas generosamente subvencionadas por nuestro Ministerio de Sanidad. Estoy tan emocionada que me dan ganas de pedirle un hurra por nuestros gestores.

Pero no puedo evitar que me ronde la sospecha de que «lo gratis» a la larga siempre nos sale más caro y funciona peor. Gestos, todo se asemejan gestos compitiendo por nuestro favor. Y no sé usted, pero yo hace mucho que dejé de correr emocionada por unos caramelos. Sobre todo, si tengo la sospecha de que pueden estar envenenados y orientados a que desvíe la mirada de la luna.