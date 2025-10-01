Nos gusta que nos dirijan la vida. Al menos lo aceptamos sin atisbo de rebeldía. El inicio de semana me pilló en Valencia. Participaba en ... un acto junto a personas procedentes de México, Colombia o Uruguay. Veinticuatro horas antes, el evento fue cancelado ante la previsión meteorológica adversa.

El lunes en Valencia llovió. Y también el martes. Lo hizo de forma constante y persistente. Como lo hace en el norte cuando las nubes agarran. Sin más.

Todos aceptamos con docilidad que se paralizase la vida, que se suspendiesen las clases, se cerrase la mayoría de los negocios y se paralizasen los servicios públicos. Los bares estaban llenos y las calles, atestadas de turistas. Fue por nuestra seguridad y eso no admite cuestión alguna. Y así nuestros políticos expían sus culpas, como si lo que ocurrió hace once meses se hubiese evitado simplemente encerrando a los valencianos. Responsabilidades, zanjadas y, como mucho, protestas con banderas y trincheras.

Cuando tienen miedo, los niños se tapan los ojos; como si eso los librase del peligro. La condescendencia no salva vidas. Unos barrancos limpios y en condiciones óptimas para su función natural, un alcantarillado saneado, unas carreteras acondicionadas con asfalto drenante, más caro que el que suelen extender, un plan que evite futuras catástrofes en zonas en las que no se debería haber edificado y la reparación del mal causado en tiempo y forma, sí. Y eso es lo que deberíamos exigir: gestión.

Han descubierto —unos y otros— que la inacción se tapa con acusaciones mutuas y encierros. Hemos vendido nuestra libertad por unas horas en casa. Hemos consentido que se nos trate como a niños y se lo han aprendido. Nos basta con taparnos los ojos y que los salvadores nos guíen, aunque no tengamos claro hacia dónde.