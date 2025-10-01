El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un hombre cruza un badén inundable en Castellón. E. Press
Cola de león

Se lo han aprendido

Hemos vendido nuestra libertad por unas horas en casa. Hemos consentido que se nos trate como a niños y se lo han aprendido

Susana Ahijado

Susana Ahijado

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:17

Nos gusta que nos dirijan la vida. Al menos lo aceptamos sin atisbo de rebeldía. El inicio de semana me pilló en Valencia. Participaba en ... un acto junto a personas procedentes de México, Colombia o Uruguay. Veinticuatro horas antes, el evento fue cancelado ante la previsión meteorológica adversa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  4. 4 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  5. 5 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  6. 6

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  7. 7

    El día que Valladolid presenció la llegada del primer avión supersónico
  8. 8

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  9. 9 Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia
  10. 10

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir Â«respeto, porque la gente va a trabajar con miedoÂ»Â 

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Se lo han aprendido

Se lo han aprendido