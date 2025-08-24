El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El Norte

Cómo evitar el próximo apagón

«El Gobierno ha aprobado más medidas que no han trascendido a la opinión pública probablemente debido a su carácter especializado, como cuestiones relacionadas con la supervisión y regulación de la tensión que tanto osciló el día del apagón»

Sergio Saludes Rodil. Director del Área de Smart Grids Centro Tecnológico CARTIF

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:19

Ya han pasado varios meses desde que se produjo el apagón del 28 de abril y siguen sin conocerse sus causas. La investigación que está ... llevando a cabo ENTSO-E (Siglas en inglés de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Trasmisión de Electricidad) no ha llegado aún a ninguna conclusión sobre qué lo originó, aunque sí afirma que antes del apagón en el sistema eléctrico peninsular se registraron oscilaciones de tensión que no se estaban produciendo en el resto de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El lío con la tarjeta gratuita del bus en Castilla y León: por qué no llega y qué pasa si no la tengo
  2. 2 El corredor de 17 años muerto en la Vuelta a la Ribera es Iván Meléndez, que militaba en el Tenerife Cabberty
  3. 3

    Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada
  4. 4

    La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith elige Valladolid para su boda
  5. 5

    Herido un portero de discoteca tras una multitudinaria trifulca en San Lorenzo
  6. 6

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila
  7. 7 Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos
  8. 8

    Susto en pleno corazón del Parque Nacional de Guadarrama por un incendio forestal
  9. 9

    Las multas en zona azul por no mover el coche a las dos horas se disparan
  10. 10

    Vallisoletanos que se quedan sin playa por decisión propia: «Aquí tenemos de todo, no necesitamos más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cómo evitar el próximo apagón

Cómo evitar el próximo apagón