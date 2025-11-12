El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Tribuna

Dios es un 'stalker'

Rosalía introduce lo sagrado en la conversación pública sin polarización ideológica

Santiago Fernández-Gubieda

Vicerrectorado de Comunicación. Universidad de Navarra

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

Los artistas tienen el poder de cambiar el significado de los símbolos. Y eso ha hecho Rosalía con su nuevo disco Lux. La canción 'Dios ... es un stalker' es una resignificación de Dios en el mundo. Para la artista catalana, Dios no es un tipo oscuro que vigila, hostiga y juzga. Es un amor paciente que busca, acompaña y te levanta. La relectura no se queda en la metáfora: altera también el relato social de lo religioso. Dios ya no es un elemento divisivo, es una presencia posible, y hasta deseada, en el espacio público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  2. 2

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  3. 3 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  4. 4 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  5. 5 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  6. 6

    Los tres edificios dinamitados en Valladolid
  7. 7

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  10. 10

    Cae el falso techo de una habitación en una residencia de Mojados con dos usuarias dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dios es un 'stalker'

Dios es un &#039;stalker&#039;